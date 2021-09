Rupiah Dibuka Melemah ke Rp 14.268 per Dolar AS pada 10 September 2021, Berikut Kurs di 5 Bank

Ilustrasi- Petugas teller memperlihatkan pecahan 100 dollar US di salah satu bank di Tangerang Selatan. Dalam artikel mengulas tentang nilai tukar rupiah terhadap dolar AS di pasar spot yang dibuka melemah, Jumat (10/9/2021).

TRIBUNNEWS.COM - Pada awal perdangan, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS di pasar spot kembali melemah ke Rp 14.268 per dolar AS, Jumat (10/9/2021).

Pagi ini, rupiah turun 0,10% dibandingkan penutupan sebelumnya di Rp 14.253 per dolar AS

Pergerakan rupiah ini sejalan dengan mata uang di kawasan, sebagaimana dilansir Kontan.co.id.

Hingga pukul 09.00 WIB, won Korea Selatan menjadi mata uang dengan pelemahan terdalam di Asia setelah turun 0,24%.

Disusul baht Thailand yang koreksi 0.1% dan yen Jepang tertekan 0,03%.

Kemudian, dolar Taiwan dan dolar Singapura sama-sama turun 0,02%, serta ringgit Malaysia melemah tipis 0,01%.

Sementara itu, dolar Hong Kong dan peso Filipina menjadi mata uang dengan penguatan terbesar setelah sama-sama naik 0,006%.

Yuan China terlihat menguat tipis 0,005% terhadap the greenback pada perdagangan pagi ini.

Karyawan menunjukan uang rupiah di Jakarta, Selasa (16/3/2021). Dalam artikel mengulas tentang nilai tukar rupiah terhadap dolar AS di pasar spot yang dibuka melemah, Jumat (10/9/2021).(TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Adapun di Indonesia, kurs jual di Bank Central Asia (BCA) yakni Rp 14.211 per dolar AS dan kurs belinya Rp 14.226 per dolar AS.

Kurs jual berarti pihak bank menjual dolar AS pada posisi ini.