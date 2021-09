Pameran F&B dan Perhotelan Terbesar di Indonesia Akan Digelar Virtual

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pameran Food and Hotel Indonesia (FHI) terbesar di Indonesia akan digelar secara virtual mulai Selasa (21/9/2021) hingga 24 September 2021.

Berkonsep virtual exhibition (VirtualHub), pameran ini melibatkan 50 perusahaan di industri perhotelan (Hospitality), makanan dan minuman (F&B).

Juanita Soerakoesoemah, selaku Event Director FHI VirtualHub 2021 mengatakan, event ini sarana yang tepat mempertemukan para pelaku bisnis dengan konsumen di tengah kebijakan pembatasan aktivitas sosial akibat pandemik.

“Ini momentum yang baik untuk mempertemukan para pelaku bisnis yang ingin bangkit di tengah pandemik melalui eksibisi virtual sehingga upaya bisnis tetap terjalin pun dapat membuka peluang baru,” ungkapnya saat pembukaan acara, Selasa (21/9/2021).

Ia meFHI VirtualHub menjadi platform agar para pebisnis tetap bertemu dan membentuk koneksi sehingga implementasi peta jalan Making Indonesia 4.0 bisa diwujudkan sesuai harapan pemerintah Indonesia.

“VirtualHub menjadi wujud akselerasi industri F&B sebagai upaya pemenuhan peta jalan Making Indonesia 4.0,” tuturnya.

Industri F&B sendiri menjadi salah satu sektor prioritas atau key sector yang dipacu untuk dikembangkan dalam program Making Indonesia 4.0 karena terbukti mampu berkontribusi secara konsisten dan signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) industri nonmigas.

Juanita menambahkan, melalui FHI VirtualHub pelaku bisnis dapat memperluas target pasar mereka, membuka peluang, dan mendapat pengalaman baru dengan menjalin bisnis secara virtual lewat fasilitas Virtual Business Matching Programme, fitur dengan teknologi artificial intelligence (AI), yang menyajikan rekomendasi akurat bagi exhibitor berdasarkan analisa data dan minat sehingga mampu memberikan rekomendasi yang diinginkan.

FHI VirtualHub 2021 juga menghadirkan berbagai seminar yang diisi pembicara terdepan di bidangnya lewat Program “Hospitality, F&B Hub Week” sebagai wadah bagi pebisnis untuk berinteraksi, berbagi ide, tren dan pengetahuan seputar bisnis perhotelan dan F&B.

Di hari pertamanya, hadir sebagai pengisi acara antara lain lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) yang mengisi topik “Food Fraud Prevention, dari Izin Edar hingga Label Halal, Association of Indonesia Speciality Tea (AISTea) dengan topik “Wonder of Tea by Othniel” yang berupaya meningkatkan minat generasi muda terhadap teh Indonesia.

Kemudian Association of Culinary Professionals (ACP) yang menyajikan presentasi tentang “How to Become a Champion at Cooking Competition?” serta “The world of Chocolate Art” yang dibawakan oleh Swiss Education Group (SEG)

Di kesempatan yang berbeda, lewat sesi Exhibitor Seminar, KUPU Indonesia menghadirkan webinar bertema Managing Work Labour in an Uncertain Situation: Pandemic Covid-19 as A Game Changer” yang membahas berbagai ide untuk mengatasi tantangan dengan menyediakan platform alternatif untuk bisnis dan sumber daya manusia khususnya di industri perhotelan.

Berbicara tentang keseriusan FHI dalam mendukung program Making Indonesia 4.0, maka hadirnya Saladplate Indonesia sebagai marketplace B2B (business to business) khusus produk perhotelan dan F&B pertama di Indonesia, adalah upaya untuk mendorong transformasi digital industri F&B dan perhotelan agar dapat meningkatkan daya saing sehingga bisa menjangkau potensi pasar global.