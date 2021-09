Hadir Sebagai Official Platinum Telco Partner, Telkom Siap Sukseskan Penyelenggaraan PON XX Papua

TRIBUNNEWS.COM - Sebagai digital telco terdepan, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk berkomitmen untuk sukseskan perhelatan akbar Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua 2021 yang akan berlangsung pada 2-15 Oktober 2021.

Telkom secara resmi hadir sebagai Official Platinum Telco Partner PON XX Papua 2021, setelah dilakukannya penandatanganan Perjanjian Kerja sama (PKS) antara SVP Corporate Communication & Investor Relation Telkom Ahmad Reza dengan Ketua Harian PB PON XX, Yunus Wonda disaksikan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dan Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah di Media Center PON XX di Gedung Sasana Krida Provinsi Papua, Kamis (23/9). Dengan demikian, Telkom akan menjadi partner resmi yang akan mendukung infrastruktur, jaringan, dan layanan telekomunikasi selama pergelaran PON XX Papua 2021 berlangsung.

TelkomGroup mendukung suksesnya penyelenggaraan PON XX Papua 2021 melalui penyediaan Digital Connectivity, Digital Platform, & Digital Service di area pertandingan (venue), hotel dan akomodasi, bandara, media center, dan security.

Secara umum, layanan yang diberikan berupa internet dengan total bandwidth lebih dari 11,5 Gbps. Untuk mendukung kelancaran konektivitas selama berlangsungnya acara, Telkom juga telah membuat sistem pencadangan (backup) 99,9 persen.

Dalam sambutannya, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan, “Terima kasih kepada Telkom yang membangun rute-rute baru untuk mengantisipasi putusnya kabel laut sehingga akses komunikasi dan internet di Papua berjalan lancar. Mari bersama-sama kita menjaga jaringan infrastruktur strategis ini. kami berharap PON ini mampu menjadi etalase yang baik. Etalase Papua dan Indonesia untuk masyarakat dunia. Dan ini menjadi harapan kita bersama agar PON XX Papua sukses. PON Papua, Torang Bisa!.”

Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah mengatakan, “PON XX Papua 2021 merupakan momen yang istimewa dan berbeda dibanding pergelaran PON sebelumnya. Selain dilaksanakan di tengah kondisi pandemi yang masih berlangsung, PON tahun ini untuk pertama kalinya dilaksanakan di ufuk timur Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Papua nantinya akan dikenal tidak hanya karena keindahan alam dan ragam budaya namun juga keberhasilannya dalam menyukseskan event PON. Telkom dalam hal ini siap mendukung penuh sukses penyelenggaraan PON XX Papua 2021 dengan menghadirkan infrastruktur kelas dunia, seperti yang pernah kami lakukan pada event besar nasional dan internasional sebelumnya.”

Telkom menyediakan 142 unit fasilitas sambungan internet berbasis kabel (fixed broadband) IndiHome. Ratusan perangkat IndiHome ini disediakan Telkom pada beberapa lokasi vital, termasuk wisma atlet, untuk memenuhi kebutuhan kontingen yang akan bertanding.

Selain itu, sebanyak 427 access point internet nirkabel (WiFi) tersebar di seluruh arena pertandingan PON XX Papua 2021, ruang publik, dan bisa diakses masyarakat secara gratis. Telkom juga menyediakan 2 Satelite News Gathering dan 4 media center, yakni 1 main media center di Kota Jayapura serta 3 mini media center di Kab. Japaura, Kab. Mimika, dan Kab. Merauke.

Sementara itu untuk layanan mobile, Telkomsel telah memastikan penguatan sinyal dengan mengerahkan 192 BTS. Telkomsel turut memastikan kesediaan pasokan energi listrik untuk BTS prioritas dengan menyiagakan puluhan genset, puluhan Support Catu Daya (SCD) Mobile, serta optimalisasi kapasitas baterai di setiap BTS.

Selama perhelatan PON XX 2021 Papua, Telkomsel sebagai the first 5G operator di Indonesia juga akan menghadirkan “Telkomsel 5G Experience Center” yang berlokasi di Stadion Lukas Enembe kepada para pengunjung, terutama masyarakat Papua untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam memanfaatkan teknologi revolusioner melalui use case yang dilengkapi dengan teknologi 5G.

Monitoring sistem dan jaringan telah dilakukan perusahaan secara hybrid, dengan mengandalkan tenaga manusia dan robot yang memanfaatkan teknologi RPA (Robotic Process Automation) dan machine learning. Metode smart monitoring diterapkan untuk mempercepat penanganan apabila terjadi gangguan, dan memastikan seluruh sistem bisa berjalan secara baik sesuai fungsinya. Telkom juga menyediakan 1.000 paket tracking vehicle dengan teknologi IoT serta digital marketing platform sebanyak 2,35 juta SMS broadcast.

Demi memastikan seluruh infrastruktur dan layanan berfungsi optimal, TelkomGroup mengerahkan lebih dari 1.000 personel, terdiri dari teknisi khusus, di samping dukungan teknisi maupun expert reguler yang ada di Papua dan area lainnya di Indonesia, yang akan bersiaga 7x24 jam sepanjang pelaksanaan PON XX Papua 2021.

Personel tersebut bertugas di 49 venue dari empat kabupaten/kota lokasi penyelenggaraan yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Merauke. Selain memastikan keamanan dan kesiapan jaringan di empat kabupaten/kota penyelenggara PON XX Papua 2021, tim juga bertugas melakukan mitigasi risiko pada SulawesiMaluku-Papua Cable System (SMPCS) yang di dalamnya terdapat jaringan Palapa Ring Timur, satelit, menara radio, serta kabel bawah laut.

“Fokus kami hanya memastikan PON XX Papua 2021 dapat terlaksana dengan sukses dengan dukungan infrastruktur telekomunikasi ini sehingga semangat olahraga ini terasa dan dinikmati oleh masyarakat hingga seluruh penjuru Indonesia. Semoga PON XX Papua 2021 dapat menjadi penyemangat bagi bangsa Indonesia yang masih menghadapi pandemi untuk terus optimis dan yakin bahwa ke depannya Indonesia akan lebih baik lagi,” demikian tutup Ririek.(*)