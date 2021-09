Asosiasi Pengusaha Sawit dan Semen Minta Zero ODOL Diundur Lagi Hingga 2025

Operasi penertiban truk lelet dan over tonase oleh Jasa Marga dan Korlantas Polri di Jalan Tol Jakarta-Cikampek Km 41 pada 31 Januari - 6 Februari 2017.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kalangan pengusaha sawit yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meminta kepada Pemerintah memundurkan jadwal implementasi Zero ODOL (Over Dimension Over Load) pada kendaraan angkutan barang dari 2023 ke 2025.

Alasannya, industri sawit masih terdampak oleh pandemi Covid-19.

Anggota Bidang Kebijakan Publik GAPKI Agung Utomo, pengusaha keberatan dengan besarnya dana yang harus disiapkan untuk menyesuaikan aturan Zero ODOL.

Dia mengklaim, industri perkebunan kelapa sawit membutuhkan biaya Rp 59 triliun untuk menjalankan kebijakan Zero ODOL ini.

"Rinciannya, Rp 10 triliun untuk peremajaan armada lama sebanyak 14.628 unit dan pengadaan truk baru sebanyak 70.837 ribu unit senilai Rp49 triliun," kata Agung dalam keterangan persnya, Kamis (30/9/2021).

Zero Odol akan diberlakukan pemerintah untuk menurunkan angka kecelakaan yang melibatkan angkutan barang, mempertahankan umur jalan dan menghindari kerusakan dini jalan, serta menciptakan biaya operasional yang lebih rendah.

Agung mengatakan, untuk menyediakan dana sebanya itu tidak mudah, apalagi di tengah kondisi sulit akibat dampak pandemi yang sudah hampir dua tahun melanda di negeri ini.

"Jadi, kami hanya meminta agar diberikan kesempatan untuk berbenah terlebih dulu dalam menghadapi pandemi yang terjadi hingga saat ini.

Setidaknya, kami meminta penerapan normalisasi ODOL itu bisa diundur lagi hingga tahun 2025 mendatang,” ujarnya.