Saham BBRI dan BBCA Ditutup Menghijau Rabu Kemarin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Harga saham dua bank besar nasional ini ditutup menghijau pada Rabu (6/10/2021).

Dua bank tersebut adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) dan PT Bank Central Asia Tbk (BBCA).

Saham BBRI di harga penutupan Rp 4.120 per saham, sedangkan BBCA ditutup dengan harga Rp 35.900 per saham, kemarin.

Dibandingkan dari penutupan Selasa (5/10), harga saham BBRI naik 4,83% dari Rp 3.930. Saham BBRI dibuka di bawah harga penutupan sehari sebelumnya, tepatnya pada harga Rp 3.920 per saham.

Mencatatkan harga tertinggi Rp 4.150 dan harga terendah Rp 3.920, harga saham BBRI ditutup naik Rp 190 per saham dalam sehari.

Pada saat penutupan di bursa saham, harga bid Rp 4.120 per saham. Di lain sisi, harga offer terendah di Rp 4.130 per saham.

Kalau dihitung sejak 7 hari yang lalu (29 September 2021), harga saham BBRI hari ini sudah naik 10.16 % dibanding harga saat itu (Rp 3.740).

Sejak setahun lalu (06 Oktober 2020) harga saham BBRI sudah naik 29.15% dari harga saat itu (Rp 3.190).

Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat total nilai transaksi saham BBRI mencapai Rp 1.732,30 miliar, sedangkan volume saham yang ditransaksikan mencapai 4.232.829 lot.

Dengan earning per share (EPS) alias laba bersih per saham Rp 165, maka price to earning ratio (PER) saham ini 23,82 kali. Adapun price to book value-nya (PBV) 3,02 kali.