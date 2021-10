2.100 Produk Halal Indonesia Siap Menembus Pasar Domestik dan Ekspor

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebanyak 2.100 produk halal buatan Indonesia siap menembus pasar lokal dan pasar ekspor. Produk-produk tersebut didominasi produk kuliner halal dan busana muslim.

Untuk membuka dan menciptakan peluang pasar baru dengan market lokal dan luar negeri, Bank Indonesia (BI) akan kembali memfasilitasi digelarnya event tahunan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2021.

Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Bambang Himawan mengatakan, dari ajang ini diharapkan akan terjadi business match making antara peserta pameran dan pengunjung.

Untuk membantu memperluas pasar para pelaku UMKM produk halal ini, dalam penyelenggaraan ISEF kali ini, ISEF turut menggandeng Asosiasi E-Commerce Indonesia atau idEA.

Penyelenggaraan ISEF ke-8 ini juga konsisten menggandeng pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai upaya nyata untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional.

ISEF 2021 juga sekaligus menjadi event tahunan ekonomi dan keuangan syariah terbesar di Indonesia dan penyelenggaraan tahun ini mengangkat tema Magnifying Halal Industries Through Food and Fashion Market for Economic Recovery.

Bambang menambahkan, penyelenggaraan ISEF 2021 bisa wadah akselerasi implementasi industri halal dengan fokus pada sektor fashion muslim dan food serta membangkitkan optimisme bagi pelaku usaha khususnya pelaku usaha syariah.

Fashion muslim dan makanan halal menduduki peringkat ke-3 dan ke-4 berdasarkan State of The Global Islamic Economy (SGIE) report 2020/2021 dan menjadi sektor unggulan di industri halal Indonesia.

"Pangsa pasar makanan halal Indonesia mencapai 13% dari pasar global, merupakan yang terbesar di dunia. Jumlah penduduk muslim dunia yang mencapai 1,8 miliar atau 24% dari populasi global terus bertumbuh dan tentunya merupakan pasar potensial bagi industri halal," ujar Bambang.