Bukalapak Masih Bukukan Rugi Operasional, Tapi EBITDA Makin Membaik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kerugian Earning Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization (EBITDA) PT Bukalapak.com Tbk di kuartal II 2021 berhasil ditekan sebesar Rp 407 miliar atau mengalami perbaikan 31 persen dibandingkan kuartal II 2020.

Sementara kerugian EBITDA pada semester I 2021 membaik 27 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Dalam paparan public expose hari ini, Selasa (19/10/2021), Rachmat Kaimuddin, Direktur Utama PT Bukalapak.com Tbk.menyatakan, rasio kerugian EBITDA terhadap TPV membaik dari 3,1% pada 2Q20 menjadi 1,4% pada 2Q21.

Sementara rasio kerugian EBITDA pada 1H21 terhadap TPV juga membaik menjadi 1,2% dibandingkan dengan 2,6% pada periode yang sama tahun lalu.

"Kerugian operasional Bukalapak berhasil diturunkan sebesar 24,9 persen menjadi Rp 776 miliar pada semester I 2021 dari Rp 1.03 triliun pada semester I 2020," ujar Kaimuddin.

Kerugian bersih di semester I 2021 turun sebesar 25,7% menjadi Rp 763 miliar dari Rp 1,03 triliun di semester I 2020.

Kinerja TPV

Sementara itu Total Processing Value (TPV) sebesar 56 persen selama kuartal II tahun 2021 (2Q21) menjadi 29,4 triliun.

Selama semester 2021 TPV Bukalapak tumbuh 54 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, menjadi Rp 56,7 triliun.

Sebanyak 73 persen TPV Perseroan selama semester pertama tahun 2021 (1H21) berasal dari luar daerah Tier 1 di Indonesia, di daerah dimana penetrasi all-commerce dan tren digitalisasi warung- warung dan usaha kecil ritel terus menunjukan pertumbuhan yang kuat.

