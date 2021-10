Harga Bitcoin Siap-siap Tembus Rekor Tertinggi, Kini Sundul 64.000 USD

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Harga Bitcoin kini bersiap mengukir rekor baru tertinggi sepanjang masa. Pada perdagangan Rabu (20/10/2021), harga aset kripto tertua di dunia ini menembus US$ 64.000.

Mengacu data CoinDesk, harga Bitcoin pada Rabu (20/10) pagi waktu Indonesia Barat sempat menyentuh posisi US$ 64.476,26, tertinggi dalam enam bulan terakhir.

Harga aset kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar di dunia itu makin dekat dengan rekor tertinggi sepanjang masa di US$ 64.888,99 yang tercipta pada April lalu.

Sementara pada pukul 10.40 WIB, harga Bitcoin ada di US$ 63.982,74 . Angka ini masih naik 2,18% dibandingkan dengan posisi 24 jam sebelumnya.

Lalu, 1 Bitcoin berapa rupiah. Berdasarkan laman Bitcoin.co.id, 1 Bitcoin pada pukul 10.40 WIB setara Rp 898,001 juta dan situs Indodax ada di Rp 898,3 juta.

Pendorong harga Bitcoin adalah ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO), exchange-traded fund bitcoin Berjangka pertama yang diperdagangkan di AS, memulai debutnya pada Selasa (19/10/2021).

BITO mengakhiri perdagangan Selasa dengan kenaikan 4,65%, mendekati US$ 41,8 per saham, dengan volume perdagangan mencapai 23,9 juta saham senilai lebih dari US$ 1 miliar, menempatkannya sebagai salah satu peluncuran ETF teratas dalam sejarah.

Mengutip CoinDesk, Dave Nadig, Director of Research ETF Trends, mengatakan, perdagangan BITO tampak "teratur" dan "stabil" di saat-saat awal. ETF terstruktur dibanding berinvestasi dalam kripto secara langsung

Bitcoin mencatat penutupan mingguan tertinggi pada pekan lalu, melampaui minggu pertama April lalu, menurut perusahaan riset kripto Delphi Digital.

"Minggu lalu adalah salah satu tren naik paling menentukan sejak Januari 2021," sebut Delphi Digital, seperti dilansir CoinDesk.

