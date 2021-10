Kurs Rupiah Melemah Terhadap Dolar AS, Bersama Banyak Mata Uang Asia Lainnya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Perdagangan mata uang rupiah AS pada Kamis (21/10/2021) sekitar pukul 09.13 WIB, ruiah spot mengalami pelemahan hingga Rp 14.113 per dolar AS.

Ini menjadi pelemahan sebesar 0.09 persen dibandingpan pada penutupan pada Selasa (19/10/2021) pada level Rp 14.076 per dollar AS.

Di Asia, rupiah melemah bersama beberapa mata uang Asia lainnya. Dolar Singapura melemah 0,10 persen, ringgit Malaysia melemah 0,08 persen, yuan China melemah 0,02 persen, dan dolar Taiwan yang melemah 0,01 persen terhadap dolar AS.

Sementara itu, mata uang Asia lainnya menguat terhadap dolar AS. Won Korea menguat 0,05%, pesso Filipina menguat 0,03 persen, yen Jepang menguat 0,009 persen, dolar Hong Kong menguat 0,009 persen.

Indeks dolar yang mencerminkan nilai tukar dolar AS terhadap mata uang utama dunia ada di 93,54, turun dari sehari sebelumnya yang ada di 93,55.

Kurs di BCA

Sebelumnya pada hari ini Kamis (21/10/2021) pagi, situs resmi Bank Central Asia (BCA) menampilkan beberapa kurs dollar rupiah baik di TT counter, e-rate, maupun bank notes.

Berikut detail kurs dollar rupiah yang dikutip dari situs resmi BCA (Diperbarui pada pukul 08.30 WIB per 21 Oktober 2021):

Kurs dollar rupiah e-rate:

Kurs beli Rp 14.091 per dollar AS

Kurs jual Rp 14.106 per dollar AS