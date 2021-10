Pasar Diliputi Kekhawatiran Atas Kinerja Kuartalan Apple dan Amazon yang Memburuk

Kinerja kuartalan Apple Inc. dan Amazon.com Inc. sedang memicu kekhawatiran para pelaku pasar menyusul terbitnya laporan hasil kinerja kuartalan kedua perusahaan yang mengecewakan.

Laporan Reporter: Selvi Mayasari

TRIBUNNEWS.COM, NEW YORK - Kinerja kuartalan Apple Inc. dan Amazon.com Inc. sedang memicu kekhawatiran para pelaku pasar menyusul terbitnya laporan hasil kinerja kuartalan kedua perusahaan yang mengecewakan.

Pasar menganggap hal ini sebagai tanda bahwa krisis rantai pasokan global telah melumpuhkan perusahaan terkuat, menghapus ratusan miliar dolar dari valuasi pasar gabungan mereka.

Dilansir dari Bloomberg, Amazon adalah perusahaan e-commerce terbesar di dunia, dan menderita karena lonjakan biaya tenaga kerja dan pemenuhan.

Pada saat yang sama, Apple terpukul karena tidak dapat memenuhi permintaan produknya.

Raksasa teknologi tersebut telah mengirim pesan yang jelas kepada investor, bahwa musim liburan ini akan sulit.

Ketika ekonomi pulih dari epidemi terburuk dalam satu abad, menyediakan produk yang cukup kepada konsumen merupakan tantangan yang menakutkan bagi hampir semua orang.

"Ini pasti akan menjadi liburan yang sulit," kata Tuna Amobi, seorang analis di CFRA Research, dilansir dari Bloomberg, Jumat (29/10).

"Diperkirakan akan menurun secara keseluruhan," tambahnya.

Pada kuartal terakhir, Apple melaporkan pendapatan yang lebih rendah dari perkiraan, menyebabkan harga sahamnya turun 5,3% pada Kamis malam.