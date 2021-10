Ciptakan SDM Unggul dan Berdaya Saing di Masa Pandemi, FHCI Gelar The 3rd IHCS Summit 2021

Ilustrasi Sumber Daya Manusia (SDM). Forum Human Capital Indonesia (FHCI) kembali menggelar event Human Capital dua tahunan The 3rd Indonesia Human Capital Summit (IHCS) 2021.

Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dalam segala bidang menjadi cita-cita Indonesia dalam rangka menciptakan bangsa yang tangguh dan berdaya saing.

Untuk mendukung upaya menciptakan SDM yang unggul ini, Forum Human Capital Indonesia (FHCI) kembali menggelar event Human Capital dua tahunan 'The 3rd Indonesia Human Capital Summit (IHCS) 2021'.

Sesuai dengan tajuknya, event kali ini memiliki arti penting bagi pengelolaan dan pengembangan talenta Human Capital di masa pandemi virus corona atau Covid-19.

Karena pandemi telah mengubah total paradigma lama tentang pengelolaan SDM, ini tentunya mendorong banyak perusahaan untuk terus mencari dan mencoba berbagai cara baru dalam beradaptasi.

FHCI merupakan forum yang menaungi para pegiat Human Capital, khususnya di lingkungan BUMN.

Didorong keinginan untuk saling berbagi praktik terbaru dan terbaik dalam pengelolaan Human Capital di masa pandemi dan paska pandemi, The 3rd IHCS 2021 mengangkat tema 'Developing Indonesian Future Leaders: RETHINK, REINVEST, REINVENT -Reshaping the future of HC Management'.

Melalui tema tersebut, event yang akan digelar secara hybrid di Jakarta, pada 16 dan 17 November 2021 ini akan mengajak para stakeholder bidang Human Capital di tanah air untuk bersama-sama mencari formula yang tepat dalam membangun Human Capital masa depan.

Ketua Umum FHCI, Alexandra Askandar mengatakan pembahasan dalam event ini difokuskan pada pembangunan Human Capital di era pandemi dan paska-pandemi yang telah mengubah total Human Capital Management secara global.

Termasuk terkait pemanfaatan teknologi digital yang semakin masif dalam Human Capital Management.