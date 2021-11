Dirut BPJS Ketenagakerjaan Ungkap Pentingnya Pemanfaatan Teknologi untuk Perlindungan Sosial

Tribunnews.com/ Larasati Dyah Utami

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaa (BPJAMSOSTEK) Anggoro Eko Cahyo dalam webinar Internasional bertema Social Protection in the Face of Digitalization and Economic Uncertaintie menyambut HUT Ke-44 BPJAMSOSTEK sekaligus merupakan rangkaian dari 38th ASEAN Social Security Association (ASSA) Board Meeting, Kamis (25/11/2021).