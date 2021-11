BPJAMSOSTEK Tanamkan Kesadaran ber-Jamsostek melalui Ajang Puteri Indonesia Wilayah Sumsel

BPJAMSOSTEK (BPJS Ketenagakerjaan) menyematkan gelar Puteri BPJAMSOSTEK untuk kontestan yang memahami dengan baik Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam ajang pemilihan Puteri Indonesia regional Sumatera Selatan di The Excelton hotel, Palembang, Minggu (7/11/2021).

TRIBUNNEWS.COM - Ajang kecantikan identik dengan para kandidat yang berwawasan luas dan berpikiran terbuka terhadap kondisi sosial dan ekonomi, baik skala regional hingga global. Momen ini dimanfaatkan oleh BPJAMSOSTEK (BPJS Ketenagakerjaan) dalam memperkaya wawasan para kandidat kontes kecantikan dalam ajang pemilihan Puteri Indonesia regional Sumatera Selatan. Kegiatan malam penganugerahan ini dilakukan di The Excelton hotel, Palembang, Minggu (7/11/2021).

Sebelumnya, Kepala BPJAMSOSTEK Kantor Cabang Palembang, Ibkar Saloma bersama dengan Mayriwan Eka Putra, Asisten Deputi Manajemen Risiko Kantor BPJAMSOSTEK Wilayah Sumatera Selatan, turun langsung untuk memberikan pembekalan kepada para kontestan.

Bahkan BPJAMSOSTEK menyematkan gelar Puteri BPJAMSOSTEK untuk kontestan yang memahami dengan baik Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek). Gelar Puteri BPJAMSOSTEK tersebut dianugerahkan kepada Afifah Salsabilah Radiandini, yang masuk menjadi 5 besar Pemilihan Puteri Indonesia Sumatera Selatan.

Menurut Ibkar, pendekatan semacam ini perlu ditingkatkan, apalagi ajang kontes seperti ini punya skala nasional hingga internasional. Jadi dengan memiliki wawasan mengenai Jamsostek, diharapkan selain meningkatkan kesadaran kepada para kontestan, juga mampu memberikan dampak positif bagi implementasi perlindungan program Jamsostek di Indonesia.

Ibkar menambahkan untuk meningkatkan kesadaran ber-Jamsostek, cara-cara yang out of the box harus dilakukan, dan pembekalan materi melalui kontes seperti ini menjadi salah satu jawabannya.

“Para perempuan cantik dan cerdas ini nantinya akan membawa pengaruh positif, semoga ini menjadi awal untuk penyelenggaraan kontes kecantikan yang mengedukasi dan mendukung penerapan Jamsostek di seluruh Indonesia. Slogan Cara Bening Dalam Memandang Manfaat BPJAMSOSTEK kami angkat sebagai representasi bahwa BPJAMSOSTEK tidak hanya identik dengan pekerja sektor tertentu, namun meliputi seluruh sektor pekerja,” tuturnya.

Puteri BPJAMSOSTEK terpilih pada ajang ini nantinya akan mengemban tugas untuk mensosialisasikan program dan manfaat sekaligus berperan aktif mengajak masyarakat, khususnya wilayah Sumatera Selatan untuk terlindungi dalam program BPJAMSOSTEK.

Berangkat dari hal tersebut, Afifah Salsabilah Radiandini, yang dinobatkan sebagai Puteri Indonesia Sumsel Bidang Entrepreneur 2021, mengatakan pemilihan Puteri BPJAMSOSTEK ini ditentukan dengan melihat kandidat yang memiliki ide atau gagasan dan sudut pandang terbuka mengenai segala hal, khususnya kewirausahaan dan faktor pendukungnya.

Sebagai seseorang yang juga berprofesi sebagai dokter muda ini, dia memandang wawasan mengenai program dan manfaat BPJAMSOSTEK sangat penting dan harus dilakukan dengan upaya serta konsistensi yang kuat agar implementasinya sempurna.

Ibkar Saloma berpesan kepada para kandidat yang hampir seluruhnya merupakan pekerja aktif, agar dapat terus memberikan pengaruh positif di manapun berada dan juga menerapkan wawasan yang sudah didapat, termasuk mengenai Jamsostek, untuk membangun Indonesia yang lebih baik ke depan. (*)