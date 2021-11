ACCA Gandeng IAPI Sosialisasi Standar Audit Less Complex

Laporan Wartawan Tribunews, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Standar audit yang kian hari semakin menuntut beragam metode dan kompleksitasnya membuat dunia perlu merumuskan suatu standar baru dengan mengikuti kebutuhan publik.

Karena itu, Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) sebagai wadah akuntan profesional menggelar Joint Discussion IAPI-ACCA pada 23 November 2021 lalu.

Sebelumnya, International Auditing and Assurance Standard Boards (IAASB) telah menerbitkan The Exposure Draft of Proposed International Standard on Auditing for Audits of Financial Statements of Less Complex Entities (ED-ISA LCE).

Hal ini menjadi relevan bagi Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan Kantor Akuntan Publik di Indonesia ketika disetujui akan ditetapkan sebagai standar audit tersendiri untuk mengaudit laporan keuangan dari entitas yang masuk kriteria Less Complex.

Chun Wee, Head of Policy ACCA sekaligus Board member IAASB menyatakan, untuk menerapkan ED-ISA ada beberapa prinsip yang perlu diketahui.

Yakni, penjelasan materi esensial, pendekatan berbasis risiko, berbasis prinsip, berdasarkan konsep dasar dari ISAs, dapat dipahami dengan jelas dan ringkas serta berfokus pada output yang diharapkan.

“Kalau kalian tidak mendapatkan standar yang sama, maka kalian tidak akan mendapatkan hasil yang sama. Oleh karena itu, ini menjadi sangat penting untuk menerapkannya,” ujarnya.

Standar baru yang berdiri sendiri untuk audit entitas yang kurang kompleks atau LCE ini nantinya dirancang khusus untuk audit entitas yang kurang kompleks, didasarkan pada konsep yang mendasari dari Standar Internasional tentang Audit, dan dikembangkan agar dapat dimengerti, jelas dan ringkas.

Mengurangi risiko perbedaan yurisdiksi dengan mendorong konsistensi dan komparabilitas secara global dan akan mencapai hasil audit yang berkualitas.

