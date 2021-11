IAPI Resmi Dikukuhkan Jadi Anggota Penuh IFAC

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) resmi dikukuhkan sebagai anggota penuh (full member) International Federation of Accountants (IFAC) pada 10 November 2021.

Dengan status baru ini, IAPI resmi diakui sebagai organisasi profesi akuntansi (Professional Accountancy Organization - PAO) berkualitas tinggi di antara 180 PAO di 135 negara yang menjadi anggota penuh IFAC.

Sebelumnya, sejak 2014, IAPI berstatus sebagai Associate Member IFAC. Perubahan status keanggotaan IAPI di IFAC ini merupakan capaian membanggakan bagi profesi akuntan publik di Indonesia.

Terlebih, itu terjadi beriringan dengan momen serah terima Presidensi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 tahun 2022 dari Italia kepada Indonesia yang dilakukan pada akhir KTT G20 di Roma, Italia pada 30-31 Oktober 2021.

Ketua Umum IAPI Hendang Tanusdjaja mengatakan, menyandang status yang bergengsi itu, IAPI akan semakin diakui di dunia internasional sebagai organisasi yang berintegritas dalam menjalankan amanahnya untuk melayani kepentingan publik dan meningkatkan kepercayaan publik.

"Kami berkomitmen mengupayakan peningkatan kualitas audit bagi para anggota serta mendukung program-program pemerintah dalam merespons isu-isu terkini di era new reality pascapandemi, digitalisasi, climate change, sustainability/ESG," katanya, Selasa (30/11/2021).

Juga peningkatan kualitas lainnya seperti pengembangan bisnis UMKM, KAP berskala Small Medium Practitioners (SMPs), dan standar-standar profesional lainnya dengan berkolaborasi sinergis antar-regulator dan para pemangku kepentingan dalam peningkatan kompetensi dan kualitas anggota dalam penyediaan jasa audit, asuransi, dan jasa lainnya seiring dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi di dunia.

Sebagai Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang telah mendapatkan pengakuan kesetaraan secara internasional tersebut, lanjut Hendang, IAPI berkomitmen penuh untuk menjalankan praktik internasional.

Praktik yang dimaksud adalah dengan mengadopsi standar internasional untuk auditing, asuransi, dan jasa terkait lainnya yang diterbitkan oleh The International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) dan kode etik untuk akuntan profesional yang diterbitkan oleh The International Ethics Standards Board for Accountants serta menjalankan statement of membership obligation (SMO) – IFAC, di mana standar kompetensi anggota IAPI akan mengikuti International Education Standards (IESs).