Menparekraf Ungkap Sejumlah Desa Wisata Terdampak Erupsi Gunung Semeru, Ini Daftarnya

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyatakan terdapat desa-desa wisata terdampak letusan Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur.

Sandiaga Uno menerangkan sejumlah pelaku ekonomi kreatif ingin berdonasi memberikan bantuan. Bantuan juga diharapkan dalam bentuk penanganan stres dan trauma healing.

Sandiaga Uno memaparkan, tim dari Kemenparekraf telah mendata desa-desa wisata terdampak letusan Gunung Semeru. Hasilnya, sejumlah Desa Wisata terhenti aktivitasnya lantaran debu vulkanik.

"Ada beberapa desa wisata (terdampak) yang ada di Lereng Gunung Semeru. Di Kecamatan Candipuro. Desa Wisata Hutan Bambu ini daya tariknya hutan bambu kondisinya tertutup debu vulkanik tapi kerusakan nihil masih dalam tahap identifikasi," ucap Sandiaga saat Weekly Press Briefing, Senin (6/12/2021).

Eks Wakil Gubernur DKI Jakarta ini menyebut, sejumlah desa lainnya juga terdampak, yakni Desa Wisata Tirtosari View, mengalami kerusakan akses jalan yang tertutup debu vulkanik.

"Desa Wisata Gunung Wayang ini daya tarik take off paralayang kerusakan masih identifikasi tapi akses berdebu vulkanik. Atraksi yang rusak untuk take off dan landing paralayang," ucap Sandiaga.

Selain itu, ucap Sandiaga, Desa Wisata di Kecamatan Pronojiwo dan Kecamatan Candipuro akses jembatan terputus, yakni penghubung Lumajang dan Pronojiwo.

"Ini tentunya perlu penanganan karena kondisi jalan berdebu ringan tapi banyak homestay di Pronojiwo. Selanjutnya saya sudah menyampaikan Desa Wisata Ranu Pani, keadaannya aman kondisi debu tipis ringan," tutur Sandiaga.

Kemudian, lanjut Sandiaga, Desa Senduro kondisi aman, dan debu tipis ringan, sama halnya dengan Desa Siti Sundari kondisi aman debu tipis ringan.