PGN Optimistis Mampu Menjaga Kinerja Positif ke Depan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Sanusi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT PGN Tbk sebagai Subholding Gas PT Pertamina (Persero) terus berupaya meningkatkan kinerja operasional dan keuangan di tengah pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi.

Berkaca pada kinerja PGN pada triwulan III 2021, PGN optimis dapat meningkatkan kinerja operasional dan keuangan sesuai RJPP dan pemenuhan kewajiban.

Saat ini Rating PGN dari Moodys adalah Baa2 dan dari Fitch BBB- dengan outlook stable, keduanya masih berada pada kategori investment grade.

Ini artinya lembaga pemeringkat internasional menilai bahwa PGN masih memiliki tingkat kesehatan keuangan yang sangat baik dan diproyeksikan bisa memenuhi semua kewajiban-kewajibannya termasuk kewajiban pelunasan utang.

Dengan catatan pembukuan pendapatan sebesar 2.254,3 juta dolar AS di triwulan III lalu, PGN berhasil mencatat laba operasi sebesar 326 juta dolar AS. PGN juga berhasil meraih peningkatan laba diatribusikan ke induk menjadi 286,2 juta dolar AS pada triwulan III tahun 2021 meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2020 sebesar 53,3 juta dolar AS.

Hal ini disokong dari kinerja operasional yang memperlihatkan tren positif dimana volume niaga gas selama periode Januari-September 2021 sebesar 873 BBTUD dan naik jika dibandingkan volume niaga gas triwulan III 2020 sebesar 812 BBTUD (YoY).

"Untuk volume transmisi pada periode yang sama tahun 2021 sebesar 1.238 MMSCFD. Posisi PGN sebagai Subholding Gas Pertamina semakin memperkuat kinerja konsolidasi dan peningkatan pemanfaatan gas di sektor kilang, transportasi marine dan tentunya kemudahan akses terhadap pasokan dari hulu," ujar Sekretaris Perusahaan PT PGN Tbk, Rachmat Hutama, Sabtu (18/12/2021).

Adapun posisi keuangan konsolidasian PGN per 30 September 2021, tetap menunjukkan posisi keuangan yang masih baik, dengan total aset sebesar 7.54 miliar dolar AS, total liabilitas 4.25 miliar dolar AS, total ekuitas 3.29 miliar dolar AS, serta rasio lancar (perbandingan aset lancar dengan liabilitas jangka pendek) sebesar 2.24 kali.

Hal ini menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya masih sangat baik.