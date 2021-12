Gus Yahya Terpilih Jadi Ketua Umum PBNU, Indef: NU Harus Bisa Manfaatkan Transformasi Ekonomi

Ketua Umum PBNU terpilih Gus Yahya Cholil Staquf bersama dengan mantan Ketua Umum PBNU Kiai Said Aqil Siradj saat pemilihan Ketua Umum PBNU pada Muktamar NU ke 34 di Universitas Lampung, Bandar Lampung, Jumat (24/12/2021). Gus Yahya Cholil Staquf terpilih sebagai Ketua Umum PBNU periode 2021-2026 dengan perolehan suara 337 dan Said Aqil Siradj meraih 210 suara pada Muktamar NU ke 34. TRIBUN LAMPUNG/DENI SAPUTRA

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terpilih periode 2021-2026 KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya memiliki banyak pekerjaan rumah.

Pengamat ekonomi digital dari Institut for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda menyampaikan satu di antara tugas Gus Yahya yakni melakukan transformasi ekonomi NU.

"NU harus bisa memanfaatkan transformasi ekonomi menjadi kebijakan yang bermanfaat dengan cara adaptif dengan isu teknologi, lingkungan, dan lainnya," tutur Nailul kepada Tribun Network, Jumat (24/12/2021).

Ia meyakini Gus Yahya dapat mengedepankan ekonomi yang berlandaskan dengan kemaslahatan umat dan masyarakat seluruhnya.

"Amanah pak Jokowi mengedepankan ekonomi yang berkeadilan dan mendatangkan manfaat yang besar bagi masyarakat secara luas," imbuhnya.

Bahwa kesejahteraan menjadi tujuan dari kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dan NU wajib menjaga agar pemerintah tetap dalam koridor tersebut.

Tentu NU sebagai organisasi besar di Indonesia harus tetap bersikap kritis dalam diskursus kebijakan nasional terutama di masa pandemi ini yang butuh kontribusi dari semua kalangan.

Sementara Presiden RI Joko Widodo meyakini Nahdlatul Ulama memiliki kekuatan untuk berkontribusi dalam pemerataan ekonomi umat.

Jokowi menilai NU mempunyai generasi muda dan santri yang kompeten dan dapat menggerakkan ekonomi umat.