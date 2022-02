RFB AXA Tower Raih Predikat Sebagai Cabang Terbaik pada Januari 2022

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Rifan Financindo Berjangka cabang AXA Tower (RFB AXA Tower) meraih peringkat Best of the Best Nasional sebagai cabang terbaik di bulan Januari 2022 dengan mencatatkan perolehan marjin tertinggi sebesar USD 8,6 juta dan 135 nasabah baru.

Kepercayaan dan kenyamanan nasabah dalam bertransaksi menjadi kunci untuk RFB AXA Tower terus menjadi yang terdepan.

Pencapaian marjin ini merupakan pencapaian tertinggi dari 9 kantor RFB lainnya di Indonesia.

Kepala Cabang RFB AXA Tower, Isriyetti Ifwan menjelaskan bahwa sejak awal tahun tim di cabangnya telah didorong untuk mengejar pencapaian marjin di atas USD 5 juta.

Ini sebagai strategi menghadapi perlambatan bisnis yang biasanya terjadi pada kuartal 3 dan 4.

"Hal lainnya kami meyakini komitmen menyediakan layanan transaksi terbaik dari RFB AXA Tower sebagai kantor cabang utama dan menjadi kantor pusat PT Rifan Financindo Berjangka mendukung seluruh pencapaian ini," kata Isriyetti Ifwan, Kamis (3/2/2022).

Pada Februari tahun ini, RFB AXA Tower mengincar margin sebesar USD 10 juta.

Hal ini akan dicapai dengan penambahan jumlah nasabah baru sebanyak 150 nasabah.

Selain itu, aktivitas promosi, sosialisasi dan edukasi sekarang lebih digiatkan di media sosial.

"Mengingat pula, pembatasan tatap muka nampaknya akan berlaku kembali. Maka kami mulai bersiap-siap mengoptimalkan seluruh digital channel untuk membantu edukasi kepada nasabah," terang Yetti.