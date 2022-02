Livin' by Mandiri Tak Dapat Digunakan Hari Ini, Jadi Trending di Twitter, Ini Penjelasan Pihak Bank

Aplikasi Livin’ by Mandiri berlogo warna kuning sudah tersedia di toko aplikasi App Store, Google Play, dan App Gallery.

TRIBUNNEWS.COM - Aplikasi mobile banking, Livin’ by Mandiri berlogo kuning mengalami error hari ini.

Hal ini dikeluhkan oleh warganet yang menggunakan aplikasi tersebut pada Jumat (25/2/2022).

Pantauan Tribunnews, keluhan yang dilakukan oleh warganet disampaikan melalui media sosial Twitter.

Bahkan komentar dari para warganet naik menjadi trending topic.

“I got endless loading circle in my Livin App @mandiricare@bankmandiri,” cuit @Miawww007.

“Livin oh Livin” cuit @BonaFoncus.

“Livin by Mandiri sering error jadinya Livin on a Prayer,” tulis @oliverpool.

Selain itu, adapula warganet yang mengeluhkan eror terjadi saat hari gajian.

“pas pay day, livin by mandiri malah error,” tulis @oknumdisamarkan.

Kata Livin menjadi trending topic di Twitter dikarenakan terjadinya error di aplikasi mobile banking, Livin' by Mandiri pada Jumat (25/2/2022). (tangkap layar dari Twitter)

Hingga Jumat (25/2/2022) pukul 13.16 WIB, kata 'Livin' berada di peringkat kedua dalam daftar trending topic di Twiiter.