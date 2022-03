Pagi Ini Rupiah Melemah ke Posisi Rp 14.372 Per Dolar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) di awal perdagangan hari ini. Rabu (2/3) pukul 9.30 WIB, kurs rupiah spot berada di Rp 14.372 per dolar AS.

Kurs rupiah spot melemah 0,26% jika dibandingkan dengan penutupan perdagangan kemarin pada Rp 14.335 per dolar AS. Kemarin, kurs rupiah menguat 0,33% dari sebelumnya Rp 14.382 per dolar AS.

Dari sisi teknikal, rupiah melemah karena gagal menembus trendline penurunan jangka panjang.

Pelemahan rupiah hari ini juga diikuti oleh melemahnya nilai tukar mata uang regional seperti won, peso, dolar Taiwan, yen, yuan, dan dolar Hong Kong.

Sementara baht, ringgit, dan dolar Singapura menguat terhadap the greenback. Di sisi lain, nilai tukar dolar AS menguat.

Indeks dolar yang mencerminkan nilai tukar dolar AS terhadap mata uang utama dunia menguat ke 97,42 pada pagi ini dari 97,41 pada penutupan perdagangan kemarin.

Penguatan dolar ini berlanjut dalam tiga hari berturut-turut.

Reporter: Wahyu Tri Rahmawati | Sumber: Kontan