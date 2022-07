Pameran Lisensi dan Waralaba IFRA Hybrid Business Expo 2022 Digelar Mulai 5 Agustus

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Pameran lisensi dan waralaba The 20th International Franchise, License & Business Concept Expo & Conference (IFRA) Hybrid Business Expo in conjunction with Indonesia Licensing Expo (ILE) 2022, akan diselenggarakan 5 hingga 7 Agustus 2022 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta.

IFRA Hybrid Business Expo 2022 merupakan hybrid exhibition kerja sama dari Dyandra Promosindo dengan Asosiasi Franchise Indonesia (AFI) dan Asosiasi Lisensi Indonesia (ASENSI).

"Acara ini juga dapat diakses secara virtual mulai 5 hingga 31 Agustus 2022 melalui IFRA Virtual Platform," ujar Presiden Direktur PT Dyandra Promosindo Daswar Marpaung dalam konferensi pers Pre-Event IFRA Hybrid Business Expo in Conjunction with ILE 2022 di Jakarta, Kamis (28/7/2022).

Di tempat sama, Ketua Asosiasi Lisensi Indonesia (ASENSI) Susanty Widjaya mengungkapkan, model pameran tersebut menjadi pertama dan terbesar di tanah air.

"Ini adalah pameran lisensi, pameran franschise, dan juga bisnis konsep pertama dan terbesar di Indonesia," katanya.

Baca juga: Pandemi Melandai, Bisnis Waralaba Mulai Kembali Menggeliat

Sementara itu, Ketua Asosiasi Franchise Indonesia (AFI) Anang Sukandar menambahkan, pihaknya berharap industri franchise bisa semakin bergairah dengan adanya IFRA Hybrid Business Expo.

Baca juga: Tetap Tumbuh di Masa Pandemi, Industri Waralaba Diprediksi Melesat Pada 2022

"Kita ingin menyemangati dari akibat pandemi. Sejak tahun 2021, kita mulai ada harapan baru, bahwa perkembangan industri bisa lebih baik," pungkasnya.