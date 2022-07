Inflasi Melangit, IMF Sarankan Beberapa Negara Asia Untuk Segera Kerek Suku Bunga

AFP/THOMAS COEX

Aktivis LSM Attac, Extinction Rebellion and Youth for Climate menempelkan tangan mereka di pintu masuk fasilitas IMF selama aksi sebagai bagian dari inisiatif Debt for Climate, di Paris, pada 27 Juni 2022. - The Global South- inisiatif yang dipimpin Hutang untuk Iklim menyerukan negara-negara Barat untuk membatalkan utang internasional negara-negara berkembang untuk membantu negara-negara ini di garis depan krisis iklim. (Photo by Thomas COEX / AFP)