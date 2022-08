MPX Group Garap Layanan Logistik Digital Lewat MPX Go

Laporan Wartawan Tribunnews, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pandemi yang melandai mendorong pemulihan ekonomi.

Di sisi lain, pandemi juga memacu transaksi online dan industri e-commerce melaju kencang karena pembatasan sosial oleh pemerintah.

Hal itu membuat industri penunjang seperti bisnis logistik ikut tumbuh kuat dan mendorong masuknya sejumlah pemain baru di bisnis ini.

Satu diantaranya adalah MPX Group.

Perusahaan ini terjun di bisnis logistik dengan membawa bendera MPX Go dengan menawarkan solusi kebutuhan logistik dengan biaya yang efisien untuk pebisnis UMKM maupun korporat.

Didirikan pada 10 April 2020, MPX Go kini membangun sistem layanaan logistik terdigitalisasi untuk mendukung semua aspek operasionalnya.

Founder dan CEO MPX Go, Wijaya Candera mengatakan, strategi ini akan mempermudah pelaku usaha dalam melakukan pengiriman barang ke seluruh Indonesia.

Karena selama ini, pengusaha masih ada yang mengeluhkan kendala logistik misalnya, tingginya biaya pengiriman, proses pengiriman lambat, pemesanan jasa logistik secara manual dan status pengiriman yang tidak real-time.

Untuk mengedukasi ragam layanan logistik ini ke masyarakat luas berikut peluang kemitraan yang ditawarkan, MPX Go berpartisipasi di pameran The 20th IFRA Hybrid Business Expo, In Conjunction with ILE 2002 yang berlangsung di Plenary Hall, Jakarta Convention Center, Jakarta, pad 5 – 7 Agustus 2022.