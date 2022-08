IKAPPI: Harga Telur Saat Ini Tertinggi Selama 5 Tahun Terakhir

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) memaparkan harga telur saat ini, menjadi yang termahal selama lima tahun terakhir.

Ketua Umum DPP IKAPPI Abdullah Mansuri mengatakan, persoalan telur ini sudah terjadi sejak beberapa Minggu terakhir dari Rp 27.000 per kg menuju Rp 29.000 per kg, ke Rp 30.000 per kg bahkan sekarang sampai ke Rp 32.000 per kg.

"Menurut kami ini harga tertinggi dalam sejarah 5 tahun terakhir kementerian perdagangan bekerja," ujar Abdullah dalam keterangannya, Selasa (23/8/2022)

IKAPPI berharap agar persoalan di lapangan seperti persoalan pangan, telur, persoalan distribusi menjadi persoalan yang fokus harus diselesaikan bukan lari dari persoalan.

"IKAPPI meminta kepada kementerian perdagangan untuk melakukan upaya-upaya lanjutan tidak hanya ber-statement yang justru akan membuat kegaduhan," imbuh Abdullah.

Pemerintah diminta mengumpulkan peternak-peternak besar atau petelur-petelur besar dalam rangka mencari solusi dan langkah apa yang harus dilakukan ke depan.

"Bukan justru menyampaikan bahwa supply berlebih dan kita tidak boleh ribut," tutur Abdullah.

Abdullah menerangkan, telur adalah komoditas yang cukup besar permintaannya jika tinggi harganya maka jadi masalah.

"Kami harapkan bisa menyelesaikan persoalan telur dalam waktu sesingkat-singkatnya," kata Abdullah.

