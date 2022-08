Maksimalkan Teknologi Digital, BTN Gandeng Google Cloud Indonesia dan Multipolar Technology

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (BTN) menjalin kemitraan dalam penerapan teknologi komputasi cloud dengan Google Cloud Indonesia melalui partner lokalnya, PT Multipolar Technology Tbk (Multipolar Technology).

“Kemitraan ini telah berjalan sejak kuartal 1 tahun 2022, dalam rangka mempercepat transformasi dan pemutakhiran layanan digital untuk mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan,” ujar Direktur IT dan Digital BTN Andi Nirwoto dalam acara penandatanganan kerja sama BTN dengan Google Cloud Indonesia di Jakarta, Selasa (23/8/2022).

Menurut Andi, teknologi cloud mampu memberikan keunggulan berupa keandalan teknologi digital pada perusahaan, yang pada akhirnya meningkatkan daya saing serta kemampuan memberikan layanan ke para pelanggan, khususnya dalam upaya menjaring generasi milenial.

"Pentingnya kolaborasi dengan penyedia teknologi inovasi yang tepat sambil tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian," paparnya.

Andi menambahkan, untuk mewujudkan cita-cita Bank BTN menjadi The Best Mortgage Bank in Southeast Asia pada 2025, Perseroan perlu melakukan ekspansi yang cepat dan modernisasi proses bisnis.

Untuk itu, kata Andi, digitalisasi bukan lagi pilihan tetapi keharusan, dan hal tersebut akan lebih mudah direalisasikan melalui teknologi informasi berbasis Cloud.

“Kemitraan dengan Google Cloud Indonesia dan Multipolar Technology sebagai mitra implementasi, adalah langkah penting bagi BTN. Ini juga tidak kalah penting adalah untuk menarik talenta-talenta terbaik Indonesia dari generasi milenial dengan pemanfaatan teknologi terkini,” papar Andi.

Country Director Google Cloud Indonesia, Megawaty Khie menuturkan, solusi Google Cloud telah terbukti memberikan banyak sekali kesempatan kepada bank-bank dan fintech di Indonesia untuk berinovasi dalam layanannya, meningkatkan pendapatan dan koneksi dengan pelanggan, menghemat biaya, dan menyederhanakan proses operasional teknologi di balik layanan inovatif bank dan fintech tersebut.

Direktur Account Management FSI & Commercial Multipolar Technology, Herryyanto menambahkan, sesuai roadmap pengembangan perbankan Indonesia 2020-2025 dari OJK, salah satu inisiatifnya terkait teknologi informasi perbankan adalah pemanfaatan Cloud sebagai Game Changer.

“Kami yakin dengan penerapan teknologi Cloud, akan semakin memajukan langkah BTN untuk menghadapi market yang sangat dinamis, bervariasi, dan memiliki banyak tantangan baru," papar Herryyanto.