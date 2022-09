Tiket ASDP Bisa Dipesan Sejak H-60, Penumpang Dapat Rencanakan Perjalanan dari Jauh Hari

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mengungkapkan, reservasi tiket secara online melalui Aplikasi dan Website Ferizy di Lintas Merak-Bakauheni, Ketapang-Gilimanuk, dan lainnya, dapat dilakukan dari jauh-jauh hari sebelum tanggal keberangkatan.

Corporate Secretary ASDP Ferry Indonesia, Shelvy Arifin mengatakan, pemesanan tiket secara online ini dapat dilakukan sejak H-60.

Hal tersebut merupakan komitmen Perseroan untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada para pengguna jasa kapal penyeberangan di seluruh Indonesia.

Baca juga: VIDEO EKSKLUSIF | Kisah Dirut PT ASDP: Dikawal Petugas Bersenjata hingga Merangkul Preman-preman

"Reservasi tiket online Ferizy ini merupakan upaya transformasi digital yang ASDP lakukan untuk terus meningkatkan dan memberikan layanan terbaik kepada pengguna jasa," ucap Shelvy dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (7/9/2022).

"Dengan Ferizy, calon penumpang kini semakin mudah dan aman dalam memesan tiket kapal penyeberangan," sambungnya.

Menurutnya, ASDP secara terus menerus melakukan kampanye dan sosialisasi layanan tiket online Ferizy, ditambah momen Angkutan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 pada bulan Desember mendatang sudah semakin mendekat.

"Kami berharap masyarakat pengguna jasa ferry semakin teredukasi dan mempersiapkan perjalanannya dari jauh hari dengan cara melakukan reservasi tiket online secara mandiri," papar Shelvy.

Layanan Ferizy bertujuan untuk mengatur keseimbangan antara kapasitas angkut kapal dan kapasitas pelabuhan terhadap demand penumpang dan kendaraan yang akan menyeberang di setiap jam-nya.

Sehingga penumpang dan kendaraan yang akan menyeberang masuk pelabuhan sesuai dengan jadwal masuk pelabuhan yang dipilih.

Baca juga: Berantas Premanisme di Pelabuhan, Dirut ASDP Sampai Harus Dikawal Orang Bersenjata

Artinya, penumpang dan kendaraan hanya diperbolehkan masuk ke pelabuhan (check in) sesuai dengan waktu yang telah dipilih saat membeli tiket dan selanjutnya pengguna jasa akan naik ke kapal dengan sistem first in first out (FIFO) setelah proses check in.

"Kami harapkan layanan kapal penyeberangan ASDP semakin modern atau terus meningkat sehingga sejajar dengan dengan moda transportasi lain seperti kereta api dan pesawat udara, yang mana jumlah penumpang disesuaikan dengan kapasitas yang ada setiap saat," pungkas Shelvy.