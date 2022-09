Harga BBM di SPBU BP Turun, Bagaimana Perbandingannya dengan Pertamina?

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Harga BBM yang dijual di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) BP mengalami penurunan per hari ini, Rabu (14/9/2022).

Berdasarkan informasi yang dihimpun Tribunnews.com, SPBU BP melakukan penyesuaian harga untuk jenis BBM BP 90 yakni senilai Rp14.890 per liter dan BP 92 senilai Rp14.990 per liter.

Sebelumnya, BP 90 dibanderol Rp15.320 per liter, dan BP 92 dibanderol Rp15.340 per liter.

Menurut Manajemen BP, penyesuaian harga BBM yang dijualnya berdasarkan fluktuasi harga minyak dunia.

Padahal, pada awal September 2022, Pemerintah telah mengumumkan harga terbaru BBM subsidi (Pertalite dan Solar) serta BBM nonsubsidi (Pertamax).

Dengan rincian yaitu Pertalite dibanderol Rp10.000 per liter, Solar senilai Rp6.800 per liter, dan Pertamax dihargai Rp14.500 per liter.

Berikut perbandingan harga BBM yang dijual di SPBU Pertamina dan BP

Harga BBM BP

• BP 90: Rp14.890 per liter

• BP 92: Rp14.990 per liter

• BP 95: Rp16.130 per liter

• BP Diesel: Rp17.990 per liter

Harga BBM Pertamina

• Solar: Rp6.800 per liter

• Pertalite RON 90: Rp10.000 per liter

• Pertamax RON 92: Rp14.500 per liter

• Pertamax Turbo RON 98: Rp15.900 per liter

• Pertamina Dex: Rp17.400 per liter