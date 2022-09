Digiserve Terapkan Prinsip Governance, Risk dan Compliance dalam Operasional Bisnis

Laporan Wartawan Tribunnews, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT Digital Aplikasi Solusi atau lebih dikenal sebagai Digiserve by Telkom Indonesia konsisten menerapkan prinsip governance, risk and compliance atau manajemen risiko dan kepatuhan (GRC) dalam operasional bisnis di bidang teknologi informasi.

Ahmad Hartono, Presiden Direktur Digiserve mengatakan, konsistensi perusahaannya dalam menerapkan GRC membuahkan hasil berupa pencapaian di ajang Top GRC Awards 2022 yang baru-baru ini diselenggarakan di Jakarta.

Digiserve meraih dua predikat yakni #4 Stars atau Bintang Empat dengan kategori penilaian Sangat Baik untuk Perusahaan serta The Most Committed GRC Leader 2022 untuk Ahmad Hartono, Presiden Direktur Digiserve by Telkom Indonesia.

Baca juga: Digiserve Bersama Fortinet Percepat Akselerasi Digital di Indonesia

Kedua penghargaan tersebut ditentukan melalui proses wawancara penjurian yang melibatkan 1.000 perusahaan dari kalangan BUMN, BUMD, perusahaan di pasar modal, perusahaan swasta nasional atau pun multinasional.

Penilaian terfokus pada kinerja dari penerapan GCG, manajemen risiko dan kepatuhan yang dikaitkan dengan pencapaian sasaran dan kinerja bisnis perusahaan oleh sejumlah juri tersertifikasi sejak 25 April-14 Agustus 2022.

Ada tiga aspek yang menjadi prioritas penilaian, yakni penerapan sistem, infrastruktur dan implementasi Tata Kelola Perusahaan, Manajemen Risiko, dan Manajemen Kepatuhan di Perseroan.

Ahmad Hartono mengatakan, ketiga aspek tersebut selama ini memang telah dijalankan oleh manajemen Digiserve, terutama sejak PT Telkom Indonesia (Persero) mengakuisisi kepemilikan Telstra melalui TelkomMetra di 2021.

Manajemen juga mengadopsi AKHLAK menjadi budaya perusahaan. Nilai-nilai positif yang di Digiserveme dijadikan sebagai pegangan perilaku untuk memperkuat budaya perusahaan.

"Digiserve semakin didukung dalam mengembangkan pelayanan terbaik dengan keyakinan untuk memperkuat bisnis pelanggan dalam mencapai hasil yang lebih baik," ujar Ahmad Hartono.

Baca juga: Digiserve by Telkom Indonesia Angkat Adil Siagian Jadi Direktur Sales dan Operation

“Kami sangat bersyukur Digiserve sukses meraih dua penghargaan di ajang TOP GRC Awards 2022. Ini merupakan prestasi yang membanggakan," kata dia.