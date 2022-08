Digiserve Bersama Fortinet Percepat Akselerasi Digital di Indonesia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Untuk mengakomodasi kebutuhan di era digital dan membuat perusahaan semakin dinamis diperlukan teknologi mumpuni yang mampu mendukung modernisasi platform.

Salah satunya adalah teknologi Software-Defined Wide Area Network (SD-WAN) yang memiliki solusi dalam membuat jaringan semakin lincah, fleksibel, terukur, konsisten dan aman dalam operasionalnya.

Di sisi lain, teknologi SD-WAN juga mampu memudahkan dan menyederhanakan pengelolaan konektivitas jarak jauh melalui aplikasi real-time dengan biaya yang lebih efisien.

Hal ini tentu menjadi salah satu poin penting yang membuat banyak perusahaan berpindah menggunakan teknologi SD-WAN.

“Digiserve by Telkom Indonesia hadir untuk memenuhi kebutuhan pasar SD-WAN di Indonesia. Kami menghadirkan layanan Total Managed SD-WAN sebagai satu-satunya provider yang menyediakan layanan tersebut di Indonesia,” ujar Ahmad Hartono, Presiden Direktur Digiserve by Telkom Indonesia, dalam seminar yang bertajuk ‘Improve Businesses with Fortinet Secure SD-WAN Managed Service Solution’ di Jakarta.

Hartono juga menegaskan komitmen perusahaan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan termasuk yang sudah menggunakan layanan SD-WAN Digiserve.

Bagi perusahaan, pelanggan merupakan bagian terpenting untuk terus maju dan berkembang secara bersama, sehingga Digiserve akan terus melakukan inovasi baik produk maupun layanan demi memberikan kepuasan terbaik kepada pelanggan.

Dalam kesempatan yang sama Kurniawan Darmanto, Head of Security Consultant Fortinet Indonesia menjelaskan bahwa produk SD-WAN saat ini telah booming baik di pasar global maupun Indonesia.

Produk SD-WAN bisa booming karena kelebihan produk ini yang mampu mempercepat proses transformasi digital.

Fortinet, salah satu partner Digiserve untuk teknologi SDWAN, merilis hasil survei yang menunjukkan semakin massifnya produk SD-WAN.

