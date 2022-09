Siap Jadi Calon Wirausaha Baru, 25 Finalis Lolos Ajang The Next Superpreneur

Laporan Wartawan Tribunnews, Hasiolan Eko Purwanto





TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menekuni dunia usaha dan menjadi entrepreneur semakin menarik minat banyak generasi muda Indonesia saat ini. Buktinya, ajang kompetisi bisnis Super Adventure Dare To Be The Next Superpreneur sukses menjaring 25 finalis ke babak grand final.

Para entrepreneur muda terbaik dari berbagai daerah di Indonesia ini akan memperebutkan hadiah total senilai Rp 500 juta di babak final dan dinobatkan sebagai The Next Superpreneur jika menang.

Babak grand final Super Adventure Dare To Be The Next Superstar akan digelar pada 1-2 Oktober 2022 mendatang di Jakarta.Pusat.

Beragam kategori wirausaha juga bakal diperlihatkan oleh para finalis tersebut mulai dari clothing & apparels, food and beverage, technology, produksi bahan mentah, jasa dan handcraft.

Terpilihnya 25 finalis entrepreneur muda tersebut merupakan hasil proses kurasi yang dilakukan oleh para juri sekaligus mentor yang terdiri dari Jeffry Jouw owner USS Networks & Kick Avenue, Brian Imawan CEO & Founder Jumpstart Indonesia, Dea Salsabila CEO & Founder Rentique, Bagus Satrio Founder Sagara Boot, dan Adit Yara Founder NIION.

Para finalis berasal dari berbagai daerah yang terbagi dari lima regional section yaitu Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan luar pulau Jawa.

Baca juga: Tiga Entrepreneur Perempuan Berbagi Rahasia Sukses Merintis Bisnis di Diskusi W20-Evermos

Selain para juri, juga sosok Sammy Bramantyo bakal ikut meramaikan fase grand final Dare To Be The Next Superpreneur ini.

Dia saat ini berbisnis F&B dengan brand Lawless Jakarta ini bakal berbagi cerita dan pengalaman menarik seputar enterpreneurship kepada para finalis. Ia menilai bisnis yang dimiliki para finalis sangat beragam dan potensial untuk dikembangkan dan dikolaborasikan.

Baca juga: Mengenal Wirausaha Burnout, Cara Menghindari dan Mengatasinya

“Ini ajang yang sangat bagus untuk mengasah kemampuan dan kreatifitas generasi muda untuk berwirausaha, sekaligus memberikan mereka bekal yang nyata, yaitu modal usaha. Di grand final mendatang, saya akan sharing bagaimana tips and trick untuk membangun sebuah brand yang unik dan digemari oleh pangsa pasar yang dituju,” ungkap Sammy dikutip Jumat (25/9/2022).

Perwakilan Super Adventure, Aloysius Dwiwoko Hertiyono, mengapresiasi minat generasi muda Indonesia yang yang sangat besar dalam menekuni dunia bisnis. Sejak awal diselenggarakan, ajang ini diikuti total lebih dari 2.000 wirausahawan muda.