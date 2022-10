Hari Ini IHSG Ditutup Menghijau, Telah Menguat 2,98 Persen Dalam Sepekan

Karyawan melihat pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta. Laju IHSG pada perdagangan Jumat (21/10/2022) ditutup ke zona hijau. Mengutip data Bursa Efek Indonesia (BEI) via RTI Business, IHSG menguat 37,11 poin atau 0,53% ke level 7.017.77.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan Jumat (21/10/2022) ditutup ke zona hijau.

Mengutip data Bursa Efek Indonesia (BEI) via RTI Business, IHSG menguat 37,11 poin atau 0,53 persen ke level 7.017.77.

Sementara itu, dalam sepekan pada 17-21 Oktober 2022, IHSG telah menguat 2,98%

Adapun total volume perdagangan saham hari ini mencapai 20,96 miliar dengan total nilai transaksi Rp 13,37 triliun.

Ada 298 saham naik, 237 saham turun dan 168 saham yang stagnan.

Kenaikan IHSG disokong tujuh sektor dari total 11 sektor di BEI. Sektor yang menguat paling tinggi adalah sektor keuangan 1,53%. Sektor infrastruktur melesat 1,32%. Sektor barang konsumer non primer naik 0,85%.

Kemudian sektor transportasi menanjak 0,69%. Sektor kesehatan menguat 0,49%. Sektor perindustrian menguat 0,47% dan sektor energi bertambah 0,16%.

Sementara sektor yang terkoreksi adalah sektor teknologi terkoreksi 0,99%. Sektor barang baku melemah 0,89%. Sektor barang konsumer primer turun 0,57%, sektor properti dan real estate turun 0,51%.

Top Gainers di LQ45 adalah:

1. PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFIN) 6,47% ke Rp 1.070 per saham

2. PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) 4,55% ke Rp 10.350 per saham

3. PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) 3,46% ke Rp 1.345 per saham

Top Losers di LQ45 adalah:

1. PT Vale Indonesia Tbk (INCO) 4,36% ke Rp 6.575 per saham

2. PT XL Axiata Tbk (EXCL) 3,52% ke Rp 2.470 per saham

3. PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) 3,04% ke Rp 1.435 per saham.

