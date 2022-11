Harga Minyak Dunia Turun Imbas Kekhawatiran Penurunan Permintaan dan Kenaikan Suku Bunga The Fed

Hydrocarbon Engineering

Ilustrasi minyak mentah. Harga minyak mentah berjangka Brent turun tipis sebesar 13 sen atau 0,1 persen menjadi 89,65 dolar AS per barel pada perdagangan hari ini, Jumat (18/11/2022), pukul 07:37 GMT. Sementara harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS naik 13 sen atau 0,2 persen menjadi 81,77 dolar AS per barel