Ada Puluhan Lowongan Kerja Termasuk Bidang IT di Virtual Job Fair Ini, Simak Rincian Lengkapnya

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ada kabar baik untuk Anda yang sedang mencari pekerjaan terutama di bidang teknologi informasi, baik untuk Anda yang sudah berpengalaman maupun baru fresh graduate alias baru lulus dari perguruan tinggi.

Lowongan kerja ini ditawarkan di ajang Virtual Job Fair 2022 yang diselenggarakan Adira Finance yang diselenggarakan mulai 14 November hingga 14 Desember 2022,

Total ada puluhan posisi yang ditawarkan. Direktur SDM & Marketing Adira Finance, Swandajani Gunadi yang dikonfirmasi Tribunnews, mengatakan, posisi lowong yang ditawarkan didominasi jabatan di bidang teknologi informasi.

Berikut rinciannya:

Business Analytics

Collaboration Strategy

Collection Development

Compliance Monitoring & Advisory

Corporate Accounting

Corporate Channel & Paid Media

Corporate Legal

Credit Development

Digital & Commercial Account Support

Digital Branding & Communication

Digital Business Development - Automotive

Digital Business Partnership

Digital Engineering & Architecture

Digital Operations

Digital Product & Engineering

Digital Product Strategy

Digital Quality & Technology Operation

Enterprise Business Management

Fleet Market Support & Development

HCGA Share Service

HR Relation

Internal Audit

Internship Brand & Communication

Internship Legal Support & Administration

Internship Product Owner

Internship SSD Support

Internship Syariah Compliance & Operation

Investigation

IT Business Applications

IT Enterprise & Frontend Applications

IT Middleware & Application Research

IT Security

IT Solution Development

Learning Academy

Learning Service

Marketing Development BPM

Parameter & Rule Operation

Payroll

PMO

QA Development

QA Region

Quality & Process Control Group Regional

Regional BNT

Regional Jabotabek

Regional Jawa Barat

Regional Jawa Tengah

Regional Jawa Timur

Regional Kalimantan

Regional Sulampapua

Regional Sumatera 1

Regional Sumatera 2

Risk Mis Reporting

Sales Planning & Product Development

Talent Supply Management

Tax Compliance

Technology Architecture & Dev Operation

Testing Management

Transformation Project

Underwriting SME

