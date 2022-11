Harga Cabai Pekan Naik Jadi Rp 40 Ribu Per Kg, Pedagang Antisipasi Lonjakan Jelang Nataru

Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Harga komoditas cabai terpantau naik pada pekan ini. Pantaun Tribunnews di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pedagang membanderol cabai merah keriting seharga Rp 40.000 per kilogram (kg).

Serupa, cabai merah besar juga dibanderol Rp 40.000 per kg.

"Harga cabai keriting dijual 40 ribu karena modalnya saja sudah 25 ribu," ujar seorang pedagang cabai bernama Susanto kepada Tribunnews, Selasa (29/11/2022).

Cabai merah besar telah mengalami kenaikan dari Rp 25.000.

Harga itu diprediki oleh Susanto akan naik lagi menjelang Natal dan tahun baru (nataru).

"Biasanya kalau nataru, cabai merah besar naik sekitar 70 ribu sampai 80 ribu. Sedangkan cabai merah keriting naik hingga 60 ribu," katanya.

Mengutip data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan (Kemendag), harga rata-rata cabai merah besar per 29 November 2022 di 34 provinsi adalah Rp35.600 per kg.





Harga rata-rata cabai merah keriting per 29 November 2022 di 34 provinsi adalah Rp34.500 per kg. Harga rata-rata cabai rawit merah per 29 November 2022 di 34 provinsi adalah Rp47.000 per kg.