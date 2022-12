Menteri BUMN Ingatkan Peran Anak Muda Jadi Pelaku Ekonomi yang Berorientasi Kebermanfaatan

Menteri BUMN Erick Thohir di seminar dan pameran booth BUMN bertajuk Endless Ideas for The Future di Kampus UI Depok.

Laporan Wartawan Tribunnews, Muhammad Zulfikar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI 2022 menggelar seminar, diskusi, dan pameran booth BUMN di Kampus UI Depok.

Kegiatan ini diselenggarakan untuk mengajak para audiens menyadari potensi dan tantangan dari perkembangan dunia karir yang bergerak dengan sangat pesat.

Acara bertajuk BEM UI Trilogy dengan tema besar "Endless Ideas for The Future" mengajak audiens menyadari hadirnya prospek-prospek kerja baru sebagai bentuk penyesuaian terhadap zaman.

BEM UI Trilogy merupakan rangkaian dari Career Talk UI, Indonesia Financial Summit,dan UI DigiTalk yang dihadirkan dengan tujuan agar mahasiswa UI mengenali lebih lanjut potensi karier yang ada di sekitar mereka sehingga bisa didapatkan sebuah gambaran mengenai career path yang akan ditekuni setelah menempuh pendidikan.

Acara seminar dan pameran booth BUMN ini berlangsung 28–29 November 2022 dan dihadiri Menteri BUMN Erick Thohir.

Erick Thohir memaparkan kepada para audiens terkait pentingnya anak muda menjadi pelaku ekonomi yang berorientasi pada kebermanfaatan.

Dia menegaskan pentingnya peran generasi muda dalam menciptakan landasan utama ekonomi Indonesia yang berbasiskan pada ilmu pengetahuan.

Dia juga menjelaskan terkait adanya transformasi besar akibat beralihnya ke dunia digital yang penuh dengan berbagai tantangan.

"Target Indonesia saat ini memperkuat jaringan dari hilirisasi hingga digitalisasi, produk-produk turunan dari bahan mentah perlu diketahui oleh mahasiswa agar sadar bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya," kata Erick Thohir, dikutip Senin (5/12/2022).

Baca juga: Direktur Waskita Karya Tersangka Kasus Korupsi, Begini Tanggapan Stafsus Menteri BUMN

Acara dilanjutkan dengan sesi seminar dan diskusi yang diisi oleh para narasumber lainnya yang menegaskan pentingnya persiapan diri dalam menghadapi dunia karir dari berbagai jenis industri.

Mereka menekankan bahwa persaingan saat ini tidak hanya terjadi diantara sumber daya manusia, tetapi antara sumber daya manusia dan teknologi sehingga penting bagi kaum generasi muda untuk menjadi sumber daya manusia yang unggul dan dapat bekerja beriringan dengan teknologi.

Baca juga: Holding RS BUMN Targetkan Pembangunan Bali International Hospital Selesai pada Akhir 2023

BEM UI Trilogy juga menyediakan booth yang berisi perusahaan-perusahaan BUMN dan mendatangkan kesempatan bagi para mahasiswa untuk mendapatkan potensi magang secara eksklusif.

Ketua BEM UI 2022, Bayu Satria Utomo mengungkapkan, kegiatan ini bertujuan untuk menjadi katalisator bagi para mahasiswa UI yang merupakan generasi muda penerus bangsa. Karena kita semua harus menyadari bahwa regenerasi kepemimpinan bangsa itu dimulai dari anak mudanya.

"Mahasiswa UI perlu memahami bahwa kita lah yang akan memimpin bangsa ke depan,” ujar Bayu Satria Utomo.

Baca juga: Perkuat Sektor Minerba, BUMN Holding Tambang Gelar Kompetisi Bigmind Innovation

Acara ini menghadirkan narasumber seperti Danny Praditya (Director of Operation & Portfolio MIND ID), Robertus Billitea (Direktur Utama Indonesia Financial Group), Alexandra Askandar (Wakil Direktur UtamaBank Mandiri), dan Ananza Prili (Self Development Content Creator) pada hari pertama.

Sedangkan narasumber di hari kedua adalah Tedi Bharata (Deputi SDM Teknologi dan Informasi BUMN), Ririek Adriansyah (Direktur Utama PT Telkom Indonesia), Dannif Danusaputro (Direktur Utama PT Pertamina Power Indonesia), Vina Muliana (Senior Associate Culture Strategy Lead MIND ID), Bella Arswendita (Content Creator).