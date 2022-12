Harga Minyak Langsung Naik Setelah Rilis Data Inflasi November AS yang Melambat

Lapangan minyak Khurais di Arab Saudi. Harga minyak mentah naik di atas 80 dolar AS per barel pada akhir perdagangan Selasa atau Rabu pagi WIB setelah munculnya rilis data perlambatan inflasi Amerika Serikat di bulan November.

Laporan Wartawan Tribunnews, Nur Febriana Trinugraheni



TRIBUNNEWS.COM, NEW YORK - Harga minyak mentah naik di atas 80 dolar AS per barel pada akhir perdagangan Selasa atau Rabu pagi WIB.

Ini merupakan kenaikan harian tertinggi selama lebih dari sebulan ini setelah munculnya rilis data perlambatan inflasi Amerika Serikat di bulan November.

Pasar bahan bakar juga didukung oleh kekhawatiran mengenai gangguan pasokan, termasuk penutupan pipa minyak mentah Keystone Kanada ke Amerika Serikat setelah terjadi kebocoran besar pada pekan lalu.

Dikutip dari Reuters, harga minyak mentah berjangka Brent menetap di level 80,68 dolar AS per barel, naik 2,69 dolar AS atau 3,5 persen.

Sementara harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS menetap di 75,39 dolar AS per barel, naik 2,22 dolar AS atau 3 persen.

Indeks dolar jatuh pada Selasa, setelah data menunjukkan indeks harga konsumen AS untuk November naik kurang dari yang diperkirakan, memperkuat harapan bahwa Federal Reserve AS (The Fed) akan memperlambat laju kenaikan suku bunga pada hari ini, Rabu (14/12/2022).

Dolar AS yang lebih lemah membuat minyak lebih murah bagi pemegang mata uang lainnya, yang dapat meningkatkan permintaan.

"Tidak ada yang benar-benar melihat angka itu datang di bawah ekspektasi - kemungkinan peristiwa positif permintaan yang menempatkan tawaran di pasar," kata analis di perusahaan jasa keuangan Mizuho, Robert Yawger.

Fokus investor sekarang akan beralih ke bagaimana The Fed menanggapi laporan CPI, tambah Yawger.

Namun, para pedagang di pasar bahan bakar mengungkapkan bahwa kekhawatiran pasokan minyak telah ada selama beberapa hari ini, menunjukkan reli Selasa mungkin turun ke sentimen 'berisiko' yang lebih luas setelah data inflasi dirilis.

"Ini hanya reli luas berbasis dolar. Mengingat penurunan berkelanjutan di pasar, setiap berita positif akan mengangkat minyak, tetapi masih harus dilihat apakah aksi unjuk rasa ini akan bertahan," kata ahli strategi pasar senior di RJO Futures, Eli Tesfaye.

Reli pada perdagangan Selasa juga bisa disebabkan oleh pedagang yang menutup posisi jual-taruhan spekulatif bahwa harga komoditas akan turun, setelah Brent dan WTI turun lebih dari 10 persen pada minggu lalu.

"Setelah menerima kekalahan mutlak minggu lalu, beberapa minat beli dan perburuan barang murah kembali ke kompleks minyak mentah," kata analis minyak utama di Kpler, Matt Smith.

Pasar bahan bakar telah tenggelam akhir-akhir ini karena prospek permintaan yang pesimistis. Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) pada Selasa memangkas perkiraan permintaan minyak untuk kuartal pertama tahun depan dan mengatakan perlambatan ekonomi global "menjadi nyata".

Para pemimpin China dilaporkan menunda pertemuan kebijakan ekonomi utama karena melonjaknya infeksi COVID-19, menambah kekhawatiran mengenai pemulihan permintaan di importir minyak mentah terbesar dunia.

Keystone Pipeline TC Energy Corp, yang mengirimkan 620.000 barel per hari (bpd) minyak mentah Kanada ke AS, tetap ditutup setelah kebocoran minggu lalu, yang dapat mengurangi persediaan AS secara keseluruhan, terutama di pusat penyimpanan Cushing, Oklahoma, titik pengiriman untuk kontrak berjangka AS.

Persediaan minyak mentah AS diperkirakan turun 3,6 juta barel pada pekan lalu, menurut jajak pendapat Reuters. Data industri dari American Petroleum Institute (API) akan dirilis pada pukul 16:30 ET (21:30 GMT), diikuti oleh data pemerintah pada hari ini.