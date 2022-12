Inflasi AS Bulan November 2022 Melambat, Sentuh 7.1 Persen YoY

Laporan Wartawan Tribunnews, Nur Febriana Trinugraheni



TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON - Inflasi Amerika Serikat untuk bulan November 2022 kembali naik namun lebih rendah dari yang diperkirakan.

Hal ini menjadi tanda terbaru bahwa lonjakan inflasi yang ditandai oleh kenaikan harga-harga yang mencengkeram perekonomian AS mulai mengendur.

Indeks Harga Konsumen (CPI) Amerika Serikat mencapai 7,1 persen secara year-on-year (yoy), menurut data dari Departemen Tenaga Kerja AS pada Selasa (13/12/2022).

Angka ini di bawah proyeksi para ekonom yang disurvei Dow Jones, yang memperkirakan inflasi pada November mencapai 7,3 persen.

CNBC mengabarkan, meski inflasi AS untuk November masih jauh di atas target Federal Reserve AS (The Fed) sebesar 2 persen, namun angka ini berada di level terendah sejak November 2021.

Sementara CPI inti, yang tidak termasuk harga makanan dan energi yang bergejolak, mencapai 6 persen pada basis tahunan, lebih rendah dari perkiraan sebelumnya 6,1 persen.

“Mendinginnya inflasi akan mendorong pasar dan menghilangkan tekanan dari The Fed untuk menaikkan suku bunga, tetapi yang paling penting ini memberikan kelegaan nyata bagi orang Amerika yang keuangannya telah dihukum oleh harga yang lebih tinggi,” kata ekonom korporat di Navy Federal Credit Union, Robert Frick.

“Ini terutama berlaku untuk orang Amerika berpenghasilan rendah yang dirugikan secara tidak proporsional oleh inflasi,” tambahnya.

Turunnya harga energi membantu menahan inflasi. Indeks energi turun 1,6 persen dari bulan sebelumnya, sebagian besar karena penurunan 2 persen pada harga bensin.

Namun dengan penurunan bulanannya, indeks energi lebih tinggi sebesar 13,1 persen dari November 2021. Sementara harga makanan naik 0,5 persen dari bulan sebelumnya dan naik 10,6 persen dari tahun lalu.

Biaya tempat tinggal, yang merupakan sepertiga dari bobot CPI, terus meningkat, naik 0,6 persen pada November dan naik 7,1 persen secara tahunan.

Pelonggaran tekanan inflasi membantu memberi pekerja dorongan setelah berbulan-bulan melihat kenaikan upah jauh di bawah inflasi. Penghasilan riil rata-rata per jam naik 0,5 persen untuk November, meskipun masih turun 1,9 persen dari tahun lalu.

Laporan CPI datang pada hari yang sama ketika Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) yang menetapkan suku bunga memulai pertemuan dua harinya.

