Harga Daging Ayam Melonjak Paling Tinggi di Tiga Hari Menjelang Natal 2022

Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tiga hari menjelang perayaan Natal 2022, sejumlah harga komoditas pangan terpantau mengalami penurunan dan kenaikan harga.

Harga rata-rata cabai yang menjadi sorotan karena sempat mengalami kenaikan berturut-turut, pekan ini mengalami penurunan.

Sedangkan harga daging ayam menjadi komoditas yang mengalami kenaikan paling tinggi dibandingkan komoditas lain lainnya.

Mengutip data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan (SP2KP Kemendag), per Senin (19/12/2022) harga cabai merah besar turun 0.54 persen dari Rp 37.200 per kilogram (kg) menjadi Rp 37 ribu per kg pada Rabu (21/12/2022).

Harga cabai rawit merah turut mengalami penurunan sebesar 0.75 persen dari Rp 53.600 per kg menjadi Rp 53.200 per kg.

Di antara penurunan dua jenis cabai itu, cabai merah keriting naik 0.54 persen dari Rp 36.800 per kg menjadi Rp 37 ribu per kg.

Daging ayam sebagai komoditas dengan kenaikan tertinggi mengalami perubahan harga sebesar 1.38 persen dari Rp 36.200 per kg menjadi Rp 36.700 per kg.

Komoditas yang turut mengalami kenaikan harga adalah bawang. Rata-rata kenaikan sejauh ini sebesar 0,69 persen.

Bawang merah naik 0,27 persen dari Rp 37.700 per kg menjadi Rp 37.800 per kg. Sedangkan bawang putih naik 1.12 persen dari Rp 26.800 per kg menjadi Rp 27.100 per kg.

Baca juga: Harga Beras di Indonesia Paling Mahal se-ASEAN, Bank Dunia Beberkan Sejumlah Faktor Penyebabnya

Berikut daftar harga rata-rata bahan kebutuhan pokok nasional:

Beras Premium: Rp13.000 per kilogram

Beras Medium: Rp11.200 per kilogram

Gula Pasir: Rp14.200 per kilogram