Harga BBM Pertamina Turun Siang Ini, Berikut Daftar Harganya di Seluruh Provinsi Indonesia

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perusahaan migas pelat merah yakni PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM), yakni jenis Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Pertamina, turunnya harga BBM tersebut sesuai dengan adanya keputusan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM).

"Dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum," ujar Manajemen Pertamina dikutip dalam keterangannya, Selasa (2/1/2023).

Daftar harga berlaku efektif mulai tanggal 3 Januari 2023 pukul 14.00 WIB.

Untuk harga Pertamax di wilayah DKI Jakarta dibanderol Rp12.800 per liter.

Kemudian untuk Pertamax Turbo dibanderol sebesar Rp14.050 per liter, Dexlite senilai Rp16.150 per liter, dan harga Pertamina Dex menjadi Rp16.750 per liter.

Berikut harga BBM Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex di seluruh Provinsi di Indonesia:

- Nanggroe Aceh Darussalam

• Pertamax: Rp12.800

• Pertamax Turbo: Rp14.050

• Dexlite: Rp16.150

• Pertamina Dex: Rp16.750

- Sumatera Utara

• Pertamax: Rp13.050

• Pertamax Turbo: Rp14.350

• Dexlite: Rp16.500

• Pertamina Dex: Rp17.100

- Sumatera Barat

• Pertamax: Rp13.050

• Pertamax Turbo: Rp14.350

• Dexlite: Rp16.500

• Pertamina Dex: Rp17.100