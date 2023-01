Harga Cabai Pada Awal 2023 Meroket, Hampir Tembus Rp 65 Ribu Per Kilogram

Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Harga cabai nasional terpantau mengalami kenaikan fantastis pada awal 2023.

Awal pekan ini, tepatnya pada Senin (2/1/2023), rata-rata kenaikan tiga jenis cabai sebesar 8 persen.

Mengutip data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan (SP2KP Kemendag), harga cabai rawit merah jadi yang alami kenaikan tertinggi sebesar 9,83 persen, naik dari Rp 59 ribu per kilogram (kg) menjadi Rp 64.800 per kg.

Cabai merah keriting mengalami kenaikan serupa sebesar 9,57 persen. Harganya naik dari Rp 37.600 per kg menjadi Rp 41.200 per kg.

Sedangkan cabai merah besar naik 4,61 persen, harganya berubah dari Rp 36.900 per kg menjadi Rp 38.600 per kg.

Faktor di balik kenaikan ini disebut oleh Ketua Bidang Organisasi DPP IKAPPI Teguh Setiawan karena cuaca yang membuat berbagai sentra cabai gagal panen.

"Kita tahu bahwa cuaca ini sekarang bisa dikatakan kurang bagus. Itu mempengaruhi juga. Kemudian petani di wilayah tersebut sebagian mengalami gagal panen," ujarnya saat dihubungi Tribunnews.com, Sabtu (31/12/2022).

Berbeda dengan cabai, harga komoditas pangan lainnya pada pekan pertama 2023 ini justru mengalami penurunan meski tidak signifikan.

Bawang merah turun 0,53 persen dari Rp 37.800 per kg menjadi Rp 37.600 per kg. Bawang putih turun 0,72 persen dari Rp 27.700 per kg menjadi Rp 27.500 per kg.

Penurunan lainnya terjadi pada daging ayam yang harganya turun dari Rp 37.300 per kg menjadi Rp 37.100 per kg.

Telur ayam turut alami penurunan sebesar 0,32 persen dari Rp 31.400 per kg menjadi Rp 31.300 per kg.

Sama halnya dengan daging sapi paha belakang yang turun 0,36 persen dari Rp 137.700 per kg menjadi Rp 137.200 per kg.

Berikut daftar harga barang kebutuhan pokok nasional: