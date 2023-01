Pakai Sepatu Buatan Cibaduyut, Menperin Agus: Kualitas Tidak Kalah dengan Produk Impor

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita terus mendukung industri alas kaki tanah air.

Ditemui di Kementerian Perindustrian, Menperin Agus mengaku sepatu yang dipakainya sehari-hari yaitu buatan sentra industri sepatu lokal terbesar sekaligus tertua di Kota Bandung, Jawa Barat, yaitu Cibaduyut.

Menperin tak sungkan membuka sepatunya untuk menunjukkan label merek kepada media.

"Sepatu saya merek lokal," ujar Menperin, di sela perayaan ulang tahun yang ke 54.

Sepatu yang dipakai Menperin Agus bermerek Laarz. "Dipakainya enak banget. Siapa bilang sepatu buatan Indonesia enggak enak? Ini enak sekali," kata Menperin Agus.

Agus mengatakan, produk sepatu lokal tidak kalah dengan produk impor. "Modelnya juga bagus kan? Rapih sekali. Enteng dan solnya enak sekali, empuk."

Menperin juga berkelakar, "Ini sudah belel gini belum dikirim lagi sama Bu Reni (Reni Yanita, Dirjen Industri Kecil Menengah dan Aneka-IKMA, red)," ujarnya sambil tertawa.

Ekspor

Pada 2021 Indonesia berada di urutan keenam sebagai negara eksportir produk alas kaki terbesar, dengan pangsa pasar sebesar 3,88 persen. Pada periode lima tahun terakhir (2017—2021), nilai ekspor alas kaki Indonesia ke dunia menunjukkan tren yang positif sebesar 4 persen.

Ekspor alas kaki Indonesia pada 2021 tercatat sebesar 6,16 miliar dolar AS atau tumbuh secara signifikan sebesar 28,76 persen dibandingkan tahun 2020. Ekspor alas kaki Indonesia di tahun 2021 juga melampaui nilai ekspor pada tahun 2019 sebelum pandemi COVID-19 sebesar 4,40 miliar dolar AS.

Tren nilai ekspor alas kaki Indonesia ke lima negara tujuan utama tumbuh cukup pesat yakni Amerika Serikat naik 50,8 persen, Belgia (66,1 persen), RRT (6,9 persen), Jerman (55,3 persen), Jepang (18,4 persen).

Sementara itu, Belanda merupakan negara tujuan ekspor urutan ke-8 dengan nilai ekspor pada 2021 sebesar 152 juta dolar AS. Pada Januari-Juni 2022, nilai ekspor alas kaki Indonesia ke Belanda mencapai 99,04 juta dolar AS atau meningkat 29,65 persen dari nilai di periode yang sama tahun sebelumnya yaitu 76,42 juta dolar AS.