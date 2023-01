Capital One PHK 1.100 Karyawan, Perbankan AS Kembali Berkontraksi

Perusahaan kartu kredit Capital One Financial memangkas 1.100 staf di divisi teknologi di akhir pekan minggu kedua Januari 2023.

TRIBUNNEWS.COM NEW YORK – Perusahaan kartu kredit Capital One Financial mengumumkan langkah pemangkasan karyawan dengan memecat 1.100 staf di divisi teknologi di akhir pekan ini.

Menurut seseorang yang mengetahui masalah tersebut, pemutusan hubungan kerja (PHK) disampaikan Chief executive officer Capital One Richard Fairbank lewat email kepada ribuan karyawan pada Kamis (20/1/2023).

“Dengan langkah minggu ini, perusahaan mengumumkan akan menghilangkan posisi yang berfokus pada apa yang disebut pengiriman teknologi yang gesit. Sebaliknya, para insinyur dan manajer produk diharapkan untuk menggunakan rutinitas tangkas secara alami,” sebut Capital One dikutip Bloomberg.

Pemecatan ini dilakukan sebagai salah satu strategi agar Capital One dapat meningkatkan efisiensi perusahaan.

Dengan strategi tersebut, raksasa kartu kredit ini berharap dapat menekan pembengkakan kerugian ditengah lonjakan suku bunga yang dilakukan bank sentral The Fed imbas dari kenaikan harga pangan dan energi pasar global.

Meski kenaikan suku bunga dianggap sebagai cara paling efektif untuk menyeimbangkan harga dan membuat laju inflasi melandai.

Namun kenaikan suku bunga telah memicu penurunan laba pada sejumlah perbankan di global termasuk Capital One.

Ini lantaran kebijakan moneter yang diterapkan The Fed secara tidak langsung telah mengerek naik suku bunga di perbankan lokal, hingga membuat bunga dana pinjaman ikut terkerek ke level tertinggi di tengah lonjakan inflasi.

Kondisi ini yang membuat pendapatan kuartalan Capital One anjlok karena para investor mulai mengurangi aktivitas di perbankan seperti pinjaman, merger, akuisisi, dan penawaran umum.

Sebelum melakukan PHK, CEO Capital One secara aktif memberikan sinyal terkait adanya perubahan sistem operasional perusahaan salah satunya dengan mengadopsi beberapa teknologi cloud terkini untuk membantu perusahaan meraup pundi - pundi pendapatan dari probabilitas produk serta efisiensi tech-on-tech.

“Kami telah banyak berinvestasi dalam teknologi dan kami terus melakukannya, peran teknologi agile dalam organisasi kami sangat penting untuk fase transformasi demi mendukung matangnya organisasi kami, langkah alami selanjutnya adalah mengintegrasikan proses pengiriman agile langsung ke dalam praktik rekayasa inti kami,” kata Capital One.

Karyawan yang terkena PHK sebagian akan dialihkan ke divisi baru lain di Capital One. Sementara sisanya akan diberikan paket pesangon gaji selama 16 minggu.

