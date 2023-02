Harga Beras Medium dan Premium Hari Ini Naik, Berikut Daftar Lengkap dari Berbagai Provinsi

Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Harga beras medium dan premium kompak mengalami kenaikan selama sepekan.

Mengutip data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan (SP2KP Kemendag) pada Sabtu (11/2/2023), kedua beras medium dan premium mengalami rata-rata kenaikan sebesar 1,62 persen.

Harga beras medium naik 1,74 persen dari Rp 11.500 per kilogram menjadi Rp 11.700 per kilogram. Harga beras premium naik 1,5 persen dari Rp 13.300 per kilogram menjadi Rp 13.500 per kilogram.

Baca juga: Babak Baru Polemik Beras Bulog hingga Terindikasi Disalurkan ke Timor Leste

Sedangkan bila melihat dari berbagai provinsi di Indonesia, Sumatera Barat memiliki harga beras medium tertinggi, yaitu Rp 13.833 per kilogram. Untuk yang paling rendah ada di Sulawesi Selatan sebesar Rp 9.600 per kilogram.

Harga beras premium tertinggi juga ada di Sumatera Barat. Di provinsi tersebut dihargai Rp 16.375 per kilogram. Harga terendah juga ada di Sulawesi Selatan, sebesar Rp 11.381 per kilogram.

Menteri Perdagangan Optimis Harga Beras Turun

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) optimis harga beras akan turun saat memasuki bulan Ramadan pada Maret 2023.

Murahnya harga beras disebut karena panen raya yang akan segera dimulai pada Maret 2023.

Ditambah, Perum Bulog kini sedang gencar melakukan operasi pasar dengan beras per kilogramnya dibanderol dengan harga eceran tertinggi (HET), yaitu Rp 9.450.

Baca juga: Kronologi Penyelewengan 350 Ton Beras Bulog di Banten, Berawal dari Kecurigaan Budi Waseso

"Beras kan bulan depan sudah panen. Inshallah murah. Sekarang kita secara masif melakukan operasi pasar dengan beras Bulog seharga Rp 9.450," katanya di Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (10/2/2023).

Gencarkan Operasi Pasar

Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog melakukan operasi pasar di sejumlah pasar ritel modern seluruh Indonesia untuk menstabilkan harga beras pada Rabu (8/2/2023).

Kepala Badan Pangan Nasional atau National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi menyatakan, pihaknya telah mendistribusikan beras Bulog medium ke pasar-pasar modern dengan harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp 9.450 per kilogram.