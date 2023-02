Harga Minyak Goreng Hari Ini Naik, Berikut Daftarnya dari Berbagai Provinsi di Indonesia

ilustrasi minyak goreng. Harga rata-rata minyak goreng dari berbagai provinsi di Indonesia hari ini terpantau mengalami kenaikan. Mengutip data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional pada Senin (13/2/2023), harga minyak goreng curah naik 0,32 persen atau Rp 50, menjadi Rp 15.700 per kilogram.

Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Harga rata-rata minyak goreng dari berbagai provinsi di Indonesia hari ini terpantau mengalami kenaikan.

Mengutip data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional pada Senin (13/2/2023), harga minyak goreng curah naik 0,32 persen atau Rp 50, menjadi Rp 15.700 per kilogram.

Harga minyak goreng curah paling tinggi dapat ditemui di provinsi Gorontalo dengan harga Rp 21.750 per kilogram. Sedangkan yang terendah ada di Kalimantan Barat. Harganya Rp 13.450 per kilogram.

Kemudian, harga rata-rata minyak goreng kemasan bermerek 1 mengalami kenaikan 0,23 persen atau sebesar Rp 50, menjadi Rp 21.800 per kilogram.

Harga minyak goreng kemasan bermerek 1 paling tinggi ada di Gorontalo. Di provinsi tersebut per kilogramnya dibanderol seharga Rp 27.800. Harga terendah ada di Sumatera Selatan, yaitu Rp 18.100 per kilogram.

Lalu, harga minyak goreng kemasan bermerek 2 stabil di Rp 20.100 per kilogram. Gorontalo kembali menjadi provinsi tertinggi yang memilik harga tertinggi sebesar Rp 28.900 per kilogram. Harga yang paling rendah ada di Kepulauan Riau sebesar Rp 15.900 per kilogram.

Berikut harga minyak goreng di berbagai provinsi Indonesia:

Minyak goreng curah

Aceh: Rp 15.000 per kg

Sumatera Utara: Rp 15.750 per kg

Sumatera Barat: Rp 15.200 per kg

Riau: Rp 15.250 per kg

Kepulauan Riau: Rp 14.000 per kg