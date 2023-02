Jadi Camilan Terenak di Dunia, Jajanan Pisang Goreng Juga Populer di Jabotabek dan Bandung

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pisang goreng saat ini menjadi primadona di aplikasi pesan antar online.

Apalagi saat pandemi Covid-19 melanda dalam dua tahun terakhir.

Siapa sangka, pisang goreng juga menyandang predikat sebagai gorengan paling enak di dunia versi ensiklopedia makanan dunia Taste Atlas.

Secara spesifik, pisang goreng dari Indonesia dinobatkan sebagai hidangan penutup terbaik di dunia dalam daftar daftar 50 'Best Deep-Fried Desserts in the World'.

Pisang goreng menduduki posisi puncak dengan poin penilaian 4,60.

Di Jabodetabek sendiri saat ini sangat populer dan tak sulit untuk menjumpai pisang goreng yang enak.

Salah satu UMKM yang menyediakan usaha pisang goreng adalah Pisang Goreng Tanduk dan Sukun Arty (Pisang Arty) yang menghadirkan pisang goreng tanduk, sukun goreng dan juga berbagai olahan pisang yang dikelola oleh 3 sekawan (Rifa, Yoga, Andreas).

Outlet pertamanya di Setiabudi, berdiri sejak tahun 2019 dan terus berkembang pesat sampai saat ini.

“Saat ini telah hadir sekitar 80 lokasi di Jakarta, Bekasi, Bogor, Bandung, Tangerang dan setiap bulannya mampu menyerap pisang tanduk, uli dari petani lebih dari 8 ton pisang tanduk dan 6 ton pisang uli yang dikirimkan langsung dari beberapa lokasi khususnya Jawa Barat dan Jawa Tengah sehingga terjaga rasa serta kualitas pisang pilihan," kata Rifa, Founder pisang Arty, Sabtu (18/2/2023).

Pihaknya akan terus mengembangkan UMKM berbasis kemitraan untuk meningkatkan dan membantu ekonomi para mitra.

Menurut dia rahasia kelezatan Pisang Goreng Tanduk dan Sukun Arty lantaran disajikan fresh karena pada saat konsumen order makanan akan segera di goreng.

Pisang goreng Arty hadir di beberapa lokasi, outlet online dan offline di beberapa lokasi.

Selain mengembangkan outlet sendiri, pihaknya sangat terbuka untuk berkolaborasi serta bekerja sama dengan pola kemitraan dan franchise pisang arty & kopi yang akan segera dirilis di tahun ini.

Camilan Terenak Dunia