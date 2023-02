Masuk Panen Raya Tapi Harga Beras Terus Merangkak, Sumatera dan Kalimantan Lewati Harga Nasional

Warga membeli beras murah dalam gelaran Operasi Pasar Beras Medium yang diselenggarakan Pemerintah Kota Bandung di Kantor Bulog Cabang Bandung, Jalan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (14/2/2023). Pada operasi pasar itu beras medium dijual Rp 8.500 per kilogram atau Rp 42.500 per satu kemasan 5 kilogram, dengan ketentuan pembeli wajib membawa KTP Kota Bandung dan pembelian dibatasi maksimal 2 kemasan atau 10 kilogram beras. Operasi pasar ini digelar karena harga beras sudah di atas HET (harga eceran tertinggi) dan dapat menyebabkan inflasi. Operasi pasar ini dimulai di Kecamatan Rancasari dan akan dilanjutkan di 29 kecamatan lainnya di Kota Bandung dengan menyiapkan 600 ton beras. TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN

TRIBUNNEWS.COM -- Meski pemerintah telah memprediksi akhir Februari sampai Maret 2023 memasuki masa panen raya padi, namun kenaikan harga beras masih terus terjadi.

Kenaikan harga beras terutama terjadi pada komoditas pangan tersebut pada level medium.

Berdasarkan informasi dari KompasTV mengutip data Pusat Informasi Harga Pangan Nasional (PIHPS) dari Badan Pusat Statistik (BPS), harga rata-rata beras Medium I secara nasional hanya naik Rp50 per kg pada 24 Februari 2023, dibandingkan pada 20 Februari 2022. Kenaikan itu dari Rp13.200 per kg menjadi Rp13.250 per kg.

Bahkan harganya ada yang mencapai hampir Rp18.000 per kg.

Namun, di wilayah Sumatera dan Kalimantan, harga beras sejenis jauh lebih mahal daripada harga rata-rata nasional.

Bahkan harga beras di dua pulau itu lebih tinggi daripada harga beras di wilayah Maluku dan Papua.

Di Sumatera Barat (Sumbar), harga rata-rata beras Medium I sebesar Rp15.300 per kg. Kota Padang jadi daerah dengan harga beras tertinggi di Sumbar, yakni Rp16.900 per kg.

Di Provinsi Riau, harga rata-rata beras Medium I sebesar Rp14.500 per kg. Adapun harga beras sejenis di Kota Pekanbaru sebesar Rp15.450 per kg.

Di pulau Jawa, harga beras tertinggi ada di Kota Tangerang sebesar Rp14.650, DKI Jakarta Rp14.950, dan Kota Solo Rp14.400 per kg.

Selanjutnya, di Kota Pontianak, Kalimantan Barat harga beras Medium I sebesar Rp15.150. Di Kalimantan Selatan sebesar Rp15.950 per kg.

Sementara di Banjarmasin, ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan, harga beras Medium I sebesar Rp17.850 per kg, hampir mencapai Rp18.000.

Sementara itu, harga beras di wilayah timur Indonesia yang biasanya paling tinggi di antara semua wilayah, kini tidak terlalu tinggi.

Harga beras Medium I di Maluku Utara sebesar Rp14.000 per kg, di Papua sebesar Rp13.650 per kg dan di Papua Barat Rp14.500.

Beras sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, mempunyai andil yang sangat besar terhadap inflasi.