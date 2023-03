Daftar CEO Terbaik 2022 Pilihan Para Karyawan Berbasis Hasil Survei

Webinar Conference & Awarding The Best CEO 2022 18th Indonesia Best CEO Forum yang digelar hybrid.

Laporan Wartawan Tribunnews, Hasiolan Eko Purwanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Survei untuk meneliti siapa saja sosok Chief Executive Officer (CEO) terbaik di Indonesia kembali digelar di Jakarta.

Survei bertajuk The Best CEO 2022 ini diikuti 23 perusahaan dari kalangan BUMN, swasta nasional dan multinasional yang memberi kesempatan kepada CEO mereka untuk dinilai oleh para karyawannya dan diselenggarakan SWA dan Dunamis Organization Services, pemegang lisensi FranklinCovey di Indonesia.

Beberapa nama CEO yang masuk dalam daftar Indonesia Best CEO 2022 dibedakan dari kelompok perusahaan dengan karyawan di atas 1.000 orang dan di bawah 1.000 orang.

“Responden yang dipilih dalam riset ini adalah karyawan perusahaan yang dipimpin oleh CEO tersebut, yang berada di level 1-4 di bawah CEO. Selain itu, kinerja perusahaan yang mereka pimpin tahun 2021 dan 2022 (per Juni atau September 2022) juga dipertimbangkan dalam menentukan siapa saja CEO yang berhak menyandang predikat Best CEO tahun 2022,” jelas Kemal E. Gani, Group Chief Editor SWA Media dalam keterangan resmi dikutip Selasa (1/3/2023).

Menurut Tommy Sudjarwadi, partner Dunamis Organization Services dan Head of FranklinCovey Indonesia, survei The Best CEO ini dilakukan berpegang pada konsep leadership yang dikembangkan FranklinCovey, yaitu The 4 Essential Roles of Leadership.

Keempatnya meliputi Inspire Trust (bagaimana membangun kepercayaan pada karyawan di tengah perubahan agar perusahaab survei); Create Vision (kemampuan mengkreasikan purpose/goal barunya); Execute Strategy (kemampuan mengeksekusi strategy).

Serta, Coach Potential (kemampuan menempatkan orang-orang yang tepat di organisasi dan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk berkontribusi).

“Peran Inspire Trust CEO itu harus bisa membangun kepercayaan karyawan. Justru, yang paling berat adalah ketika perusahaan membuat penyesuaian untuk merespons yang terjadi di industri, bagaimana CEO membuat karyawan percaya bahwa perubahan yang dilakukan di internal itu demi survival dan kebaikan perusahaan.

Untuk peran CEO Create Vision maksudnya adalah bagaimana menentukan purpose baru perusahaan, yang otomatis juga menentukan strategi barunya.

“Peran ketiga, Execute Strategy adalah bagaimana mengeksekusi strategi baru tersebut untuk membuktikan hasilnya. Dan, peran keempat, Coach Potential, adalah bagaimana melakukan coaching dan menempatkan orang-orang yang cocok dan tepat dalam organisasi, serta memberi mereka kesempatan berkontribusi,” ujar Timmy.

Memang empat peran ini tidak mudah dijalankan. Bagi seorang pemimpin perusahaan, dalam menghadapi situasi tersebut, dibutuhkan kapasitas untuk bersikap adaptif yang di dalamnya terkandung dua faktor kuat, yakni agility dan resilience.

Selain berfokus pada kecepatan, kelincahan, dan daya tanggap, para pemimpin bisnis juga harus mendorong perusahaan untuk berani mengambil risiko dan berinovasi.

Hasil survei The Best CEO 2022 ini, lanjut Tommy adalah yang terbaik selama bertahun-tahun dilakukaan. Para karyawan mereka memberikan skor yang tinggi pada peran kepemimpinan para CEO-nya.

“Fenomena ini menunjukkan bahwa para pemimpin bisnis sekarang lebih mafhum atau well educated bahwa mereka perlu menjalankan beberapa peran dengan baik,” tegas Tommy. Dalam tiga tahun terakhir, indeks Indonesia Best CEO bertahan di angka 94, dari 17 kali survei yang dilakukan SWA Media Group dan Dunamis.

Bersamaan dengan awarding ini diselenggarakan juga webinar hybrid mengupas lebih mendalam ajang pemilihan The Best CEO 2022 dan best practise dari sejumlah CEO jempolan di Tanah Air dalam memimpin perusahaan.

Berikut Hasil Survei The Best CEO 2022:

Kelompok perusahaan dengan karyawan di atas 1.000 orang:

Sunarso, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk.

Royke Tumilaar, Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Tbk.

Hamdhani Dzulkarnaen Salim, Presiden Direktur PT Astra Otoparts Tbk.

Lynn Ramli, Presiden Direktur PT Bussan Auto Finance

Pinohadi G. Sumardi, Presiden Direktur PT Mandiri Tunas Finance

Hery Gunadi, Presiden Direktur PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Didiek Hartantyo, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero)

Warih Andang Tjahjono, Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia

Elisa Lumbantoruan, Presiden Direktur PT ISS Indonesia

Kelompok perusahaan dengan karyawan kurang dari 1.000 orang: