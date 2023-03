Dinilai Sukses Jalankan CSR, BUMN Asuransi Ini Borong Penghargaan Bergengsi

PT ASABRI (Persero) meraih 3 (tiga) penghargaan Indonesia CSR Excellence Award Tahun 2023 (ICEA’23) yang diselenggarakan oleh First Indonesia pada Kamis(16/3/2023). Penghargaan ini diserahkan bertepatan dengan acara “CSR Programs to Support Resilience Strategies in Economic Growth Development in the Face of the 2023 Recession Issue” yang diselenggarakan di The Alana Yogyakarta Hotel & Convention Center, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willy Widianto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT ASABRI (Persero) dinilai berhasil dalam menjalankan program CSR (Corporate Social Responsibility) atau TJSL.

Perusaahan BUMN asuransi khusus anggota TNI-Polri ini pun mendapatkan penghargaan CSR Excellence Award 2023 yang bergengsi dari First Indonesia.

Sekretaris Perusahaan PT ASABRI (Persero), Okki Jatnika mengatakan, dengan adanya penghargaan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih luas melalui program-program TJSL.

"Dengan adanya award ini, semoga ASABRI bisa terus menciptakan program TJSL yang lebih berdampak luas bagi masyarakat umum, khususnya bagi stakeholder kami TNI/Polri dan ASN Kemhan/Polri."

"Kami juga membuka peluang kepada Bapak dan Ibu yang dapat berkolaborasi dengan kami khususnya dalam memberikan perhatian kepada TNI/Polri dan ASN Kemhan/Polri," kata Okki dalam pernyataannya yang diterima Tribun, Jumat (17/3/2023).

Kepala Bidang TJSL PT ASABRI (Persero), Kartika Rahmadayanti mengucapkan terima kasih kepada First Indonesia atas penghargaan yang diberikan.

Kata Kartika, penghargaan yang diberikan ini berkat kerja maksimal dan sepenuh hati dari seluruh insan PT ASABRI (Persero).

“Terima kasih kepada First Indonesia yang telah menyelenggarakan Indonesia CSR Excellent Award 2023 dan terima kasih atas penghargaan yang diberikan."

"Saya mendedikasikan penghargaan ini kepada manajemen PT ASABRI (Persero) yang telah mendukung penuh pelaksanaan Program TJSL di ASABRI," kata Kartika.

Program TJSL PT ASABRI (Persero) Tahun 2022 diarahkan untuk melaksanakan Program TJSL yang sejalan dengan program prioritas untuk mendukung pencapaian TPB/SDGs.

Khususnya dalam sektor pendidikan berkualitas, kehidupan sehat, dan sejahtera.

Lalu kota dan komunitas berkelanjutan, pekerjaan layak, dan pertumbuhan ekonomi.

Program TJSL yang berkomitmen mendukung bisnis inti dan menciptakan Creating Shared Value (CSV) bagi perusahaan, jumlah mitra binaan yang naik kelas melalui peningkatan kapasitas usaha (membaik secara ekonomi dan mandiri) dalam Program Pendanaan UMK.

PT ASABRI (Persero) meraih 3 (tiga) penghargaan Indonesia CSR Excellence Award Tahun 2023 (ICEA’23) yang diselenggarakan oleh First Indonesia pada Kamis (16/3/2023).

Penghargaan ini diserahkan bertepatan dengan acara “CSR Programs to Support Resilience Strategies in Economic Growth Development in the Face of the 2023 Recession Issue” yang diselenggarakan di The Alana Yogyakarta Hotel & Convention Center, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Perusahaan ASABRI Okki Jatnika didampingi Kepala Bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) ASABRI Kartika Rahmadayanti.

Pada penghargaan Indonesia CSR Excellence Award 2023 ini, ASABRI meraih 3 (tiga) penghargaan untuk 3 (tiga) kategori, di antaranya Best Workplace Resilience Environment, The Best Company for Community Commitment, dan The Best Leadership Focus on CSR Program yang diraih oleh Kartika Rahmadayanti selaku Kepala Bidang TJSL ASABRI.

Pemenang Award ditetapkan berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan secara obyektif dan independen oleh Tim penilai yang menjadi Dewan Juri.