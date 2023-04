Bank BJB Beri Diskon Premi Asuransi hingga Juni 2023, Bisa Diikuti oleh Debitur Baru dan Eksisting

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bank BJB kembali hadir menawarkan promo menguntungkan bagi nasabah.

Kali ini, terdapat promo bjb PASTI alias Promo Asuransi Tanpa Provisi yang dapat diikuti oleh para debitur baru maupun eksisting.

bjb PASTI merupakan program promo subsidi biaya asuransi dan bebas biaya provisi yang diberlakukan untuk debitur baru/take over maupun debitur eksisting Bank BJB yang melakukan realisasi produk Kredit Ritel (bjb Kredit Guna Bhakti) sesuai dengan syarat dan ketentuan program.

Adapun Kredit Guna Bhakti Bank BJB adalah fasilitas pinjaman untuk keperluan konsumtif multiguna yang dapat dimanfaatkan oleh para debitur berpenghasilan tetap.

Dalam promo ini, Bank BJB menawarkan diskon premi asuransi hingga 100 persen dengan skema tertentu. Uraian ketentuan subsidi biaya asuransinya adalah sebagai berikut :

a. Untuk subsidi premi asuransi 50%, suku bunga yang dikenakan sesuai dengan yang diberlakukan di masing-masing kantor cabang.

b. Untuk subsidi premi asuransi 75%, suku bunga yang dikenakan sesuai dengan yang diberlakukan di masing-masing kantor cabang, plus 0.25%.

c. Terakhir, untuk subsidi premi asuransi 100%, suku bunga yang dikenakan sesuai dengan yang diberlakukan di masing-masing kantor cabang plus 0.5%.

Pemimpin Divisi Corporate Secretary Bank BJB Widi Hartoto mengatakan, ruang lingkup program promo bjb PASTI mencakup fasilitas kredit baru (termasuk take over) dan fasilitas kredit mengulang atau top up.



"Promo ini juga sekaligus merupakan wujud komitmen perusahaan dalam memberikan layanan terbaik dan menguntungkan bagi nasabah. Program bjb PASTI berlaku mulai dari 10 Februari 2023 hingga 30 Juni 2023," ungkap Widi.

